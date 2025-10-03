Musk esorta i follower a cancellare Netflix per i cartoni animati trans

HQ

Non molto tempo fa, le notizie sulle cancellazioni di Jimmy Kimmel e della Disney facevano notizia. Ora, Elon Musk e Netflix stanno facendo notizia dopo che Musk ha incoraggiato i suoi follower a cancellare i loro abbonamenti a Netflix, citando preoccupazioni per l'inclusione della piattaforma di personaggi LGBTQ+ nei contenuti rivolti ai bambini. Il rinnovato contraccolpo segue una clip riemersa da Dead End: Paranormal Park, in cui un personaggio rivela la propria identità transgender. Musk ha ripetutamente condiviso post che inquadrano Netflix come una "agenda woke" sui giovani spettatori, suscitando dibattiti sui social media. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nei post qui sotto. Cosa ne pensate?