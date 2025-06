Musk esprime rammarico per i recenti post su Trump Il miliardario della tecnologia ammorbidisce i toni dopo uno scontro pubblico con il presidente.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Mercoledì, Elon Musk ha ammesso che molti dei suoi post sui social media sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono spinti "troppo oltre", segnando un passaggio verso l'allentamento delle tensioni dopo un aspro scambio pubblico la scorsa settimana.

Potresti essere interessato: la sparatoria in una scuola in Austria provoca almeno 9 morti.

Lo scontro, che ha visto Musk criticare duramente la legge sulle tasse e sulla spesa di Trump, ha portato a un forte calo del valore di mercato di Tesla, anche se da allora le azioni si sono riprese. Il messaggio conciliante di Musk suggerisce il desiderio di ricucire le recinzioni e concentrarsi sulla protezione delle sue iniziative imprenditoriali. Elon Reeve Musk è un uomo d'affari noto per la sua leadership di Tesla, SpaceX e X. New York, Stati Uniti - 16 Apr 2025 // Shutterstock