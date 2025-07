Musk prende di mira i legislatori per la legge di spesa di Trump Il miliardario rinnova le critiche alla legislazione, promettendo conseguenze politiche per i sostenitori repubblicani.

HQ L'ultimo nuovo figlio gli Stati Uniti . Elon Musk ha ancora una volta criticato l'ultimo pacchetto di spesa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo distruttivo e un tradimento delle promesse di limitare le dimensioni del governo. Lunedì, ha intensificato le sue critiche, affermando che i legislatori che avevano fatto campagna sulla riduzione delle spese ma hanno sostenuto il disegno di legge "dovrebbero chinare la testa per la vergogna!" "E perderanno le primarie l'anno prossimo se è l'ultima cosa che faccio su questa Terra", ha aggiunto. In una serie di post su X, si è impegnato a fare campagna contro i legislatori che hanno sostenuto il disegno di legge, accusandoli di ipocrisia e chiedendo la formazione di un nuovo partito politico. Le sue osservazioni segnano una spaccatura sempre più profonda con Trump, nonostante il loro passato allineamento sulla riforma fiscale. WASHINGTON - 9 marzo 2025: Elon Musk, che indossa una t-shirt DOGE e una fibbia della cintura Tesla, saluta dopo essere sbarcato dal Marine One // Shutterstock