Musk valuta di acquistare Ryanair dopo una faida pubblica con il CEO

Elon Musk ha intensificato una disputa pubblica con il CEO di Ryanair, Michael O'Leary. La faida è iniziata dopo che O'Leary ha rifiutato di installare la connessione Starlink sui più di 600 jet della Ryanair, citando costi di carburante e una spesa annua stimata di 250 milioni di dollari.

"Devi mettere un'antenna sulla fusoliera, ha una penalità del 2% di carburante a causa del peso e della resistenza aerodinamica. Non pensiamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il WiFi per un volo medio di un'ora", ha dichiarato qualche giorno fa il CEO di Ryanair Michael O'Leary.

Musk ha risposto definendo O'Leary "disinvolto" e un "completo idiota", affermando che la compagnia aerea non comprende davvero l'impatto sui carburanti di Starlink. Lo scontro è degenerato sui social media quando Ryanair ha twittato a Musk: "Forse ti serve il Wi-Fi @elonmusk." Poi, Musk ha risposto: "Dovrei comprare Ryanair e mettere qualcuno il cui vero nome è Ryan al comando?"... Cosa ne pensi della situazione?