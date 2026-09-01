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Quando esce un nuovo film di Jason Statham, sai esattamente cosa aspettarti. Ci sarà azione, grugniti e uno sguardo cupo. Ora, questo potrebbe far sembrare che non sopporto Statham, ma sarebbe ben lontano dalla verità. Al contrario, lo trovo molto divertente con il suo accento britannico burbero, la recitazione rigida e le espressioni burbere. Tuttavia, possiamo sicuramente concordare che ultimamente c'è stata un'eccessanta abbondanza di film di Statham, che troppo spesso seguono esattamente la stessa formula, proprio come il tempo amato Liam Neeson sembra essere rimasto bloccato in un pantano di azione banale.

Mutiny è quindi l'ultimo film della serie Statham, che in qualche modo, per errore, è stato distribuito sulle piattaforme di streaming due settimane prima della sua prima cinematografica. Tuttavia, direi che questo non è certo il tipo di film che il pubblico si precipiterà al cinema a vedere.

Cosa riserva la trama? Dai un'occhiata alla sinossi: "Quando il suo capo viene assassinato proprio davanti ai suoi occhi, la guardia di sicurezza Cole Reed viene incastrata per il crimine. Per scagionare il suo nome, è costretto a prendere in mano la situazione. L'inseguimento lo porta a bordo di una nave cargo e in una brutale rete di traffico di esseri umani e cospirazioni internazionali."

Qui, quasi sorride.

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Il regista francese Jean-François Richet è al timone. Ha già diretto in precedenza il remake inutile di Assault on Precinct 13 con Ethan Hawke, i film di Public Enemy su Jacques Mesrine con Vincent Cassel, e più recentemente - per quanto ricordo - almeno un po' divertente film d'azione Plane con Gerard Butler e Mike Colter. In questo caso non ho molto da dire sulla regia di Richet. È il tipo di film in cui la maggior parte delle cose sembra andare in modalità automatica e i personaggi sono, come spesso accade, sottili come una falda.

Nel cast, a parte Statham che interpreta esattamente lo stesso ruolo che ha avuto negli ultimi quindici anni, vediamo, tra gli altri, Annabelle Wallis del reboot de La Mummia e Maligno, l'attore danese Roland Møller, sempre etichettato per ruoli simili da cattivo, e Adrian Lester. Non c'è nulla nella recitazione che spicchi davvero.

Mi piacciono i film ambientati su grandi navi, un po' come mi piacciono quelli ambientati in altri luoghi inospitali come l'Antartide. C'è qualcosa nella reclusione e nella vulnerabilità che mi attra. Forse è per questo che ho scelto di passare del tempo a guardare Mutiny dopotutto. E perché, nonostante la trama schematica e l'uso eccessivo degli stessi cliché, trovo comunque Statham divertente da guardare.

Die Hard, non è...

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Mutiny cerca di costruire una trama avvincente e intelligente, ma non diventa mai davvero interessante. Guardando indietro, riesco a malapena a ricordare perché metta piede sulla nave cargo in primo luogo, ma non importa. Sei qui per un po' di azione, ed è quello che ottieni. Le scene d'azione sono buone, anche se non c'è mai una vera tensione, ma è divertente vedere Statham picchiare la gente. Forse la sorpresa più grande è che la violenza è un po' più sanguinosa del previsto, ma comunque nulla di estremo sotto nessun aspetto.

Non sarà una recensione approfondita, ma è così che si passa quando si guarda un film profondo quanto una piscina per bambini. Mutiny offre praticamente quello che mi aspettavo, e più o meno come immaginavo. Tuttavia, mi sarei aspettato che fosse un po' più divertente, sia inserendo una frase divertente sia offrendoci un personaggio comico fuori luogo alla Movie d'azione anni '90 per infondere un po' più di anima.

I titoli di coda del film scorrono dopo quasi esattamente novanta minuti, che è una buona durata, dato che questo film non avrebbe beneficiato di una durata più lunga. È troppo sottile e manca di idee fresche, ed è un po' come il film di Seagal, Under Siege, ma senza i carismatici cattivi e Erika Eleniak che si spoglia da una torta. In altre parole, non aspettarti azione di alta qualità da Mutiny, ma se vuoi spegnere la mente per un po' e guardare Statham fare quello che fa di solito, potresti provarlo quando arriverà sulle piastre di streaming. Se, invece, vuoi guardare un thriller di una nave cargo davvero buono, posso consigliarti Captain Phillips.