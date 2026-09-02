MyArcade inizia a prendere il pre-ordine per una nuova portatile retrò

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Il retro continua a essere una grande moda, e ora MyArcade ha annunciato che presto avremo un altro modo comodo per godersi i classici del passato. Hanno aperto i preordini per il Gamestation Retro Go, che costa 199,99 dollari e uscirà il 31 ottobre.

A differenza del suo predecessore (Gamestation Go), presenta uno schermo da 8 pollici invece di uno da 7 pollici, e include anche alcune altre novità. Viene fornito con oltre 200 giochi con licenza da aziende come Bandai Namco Games, Capcom e Jaleco.

Include anche una funzione chiamata SmartGlow, una tecnologia che illumina individualmente i pulsanti di ogni gioco così puoi vedere quali usare. Per chi vuole giocare su una TV, c'è persino una porta HDMI.

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