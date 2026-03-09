Myrkur Games sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi: "Devi ascoltare quello che i giocatori hanno da dire"

HQ

L'IA è la parola d'ordine attuale nel mondo dei videogiochi, mentre la tecnologia continua a prendere piede e a lasciare un impatto nel settore. L'IA è stata usata da tempo nei videogiochi, ma gli sviluppi recenti della tecnologia l'hanno vista assumendo un ruolo più importante nella produzione di giochi, cosa che spesso dà fastidio ai fan, specialmente quando si usa un'IA generativa.

A tal fine, come parte della nostra recente discussione con il CEO di Myrkur Games, Halldor Snaer, su Echoes of the End, dove abbiamo discusso di come lo studio abbia riportato il gioco dall'orlo del baratro e anche di cosa ci aspetta la serie, abbiamo chiesto informazioni sulla loro posizione sull'IA nel suo complesso.

"Ci sono diversi livelli su come l'IA può essere usata. Ma penso che alla fine tu stia facendo il gioco per i giocatori," iniziò Snaer. "Devi ascoltare quello che hanno da dire perché sono loro che compreranno il tuo gioco e lo giocheranno."

Snaer ha poi continuato a discutere dell'IA in modo più approfondito: "Quindi penso che se ci fosse una grande spinta per non usarlo, non avremmo intenzione di creare modelli di IA, o di creare modelli IA 3D, o qualcosa del genere. Sento che anche questo è solo... I giochi sono così, c'è anche un'esperienza artigianale. È come se, anche in un film, se una battuta è leggermente sbagliata o un'espressione leggermente sbagliata, subito questo può rovinarti l'intero film. In un gioco, è molto simile. Sento che se qualcosa di un po' strano o sbagliato, anche solo un po', può rovinarti l'esperienza.

"Quindi penso che inevitabilmente siano creati per i giocatori e quindi penso che il caso d'uso dell'IA nei giochi sia molto isolato dal resto del mondo che la abbraccia completamente perché è un prodotto di intrattenimento. Detto ciò, penso che vedremo molti progetti nel settore che continuano a portare sempre più IA a bordo. Ma solo IA durante le partite, o un uso molto, molto elevato dell'IA nei giochi, non credo che questo sarà percepito bene dai giocatori."

Puoi leggere l'intervista completa e sottotitolata localmente qui sotto.