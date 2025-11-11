MySims arriverà finalmente su PlayStation e Xbox già la prossima settimana

Quando EA e Maxis sono stati lanciati MySims nel 2007, hanno dato il via a un viaggio in cui il gioco e il suo sequel, MySims Kingdom sono arrivati su quasi tutte le piattaforme sotto il sole. Ha debuttato su Nintendo Wii, DS e Switch, le piattaforme mobili di Android, iOS e persino Blackberry, PC come previsto, e persino Mac e tvOS di Apple. Nonostante questa serie di copertura, il gioco non è mai stato lanciato su Xbox o PlayStation, ma le cose stanno per cambiare.

EA ha rivelato che MySims: Cozy Bundle arriverà su PS5 e Xbox Series X/S già il 18 novembre. Per chi non fosse a conoscenza di questo gioco, si tratta di un bundle che raccoglie MySims e MySims Kingdom lanciati all'inizio di quest'anno su PC, Switch e Apple Arcade, e come spiega la descrizione:

"Usa la tua immaginazione per ricostruire una città in MySims e aiuta una graziosa terra magica a diventare un posto ancora migliore in MySims Kingdom. Ci sono storie da scoprire, luoghi da esplorare e molti personaggi con grandi personalità da incontrare. Riscopri il fascino di due classici giochi di MySims."

Inizierai un'affascinante avventura di simulazione di vita la prossima settimana su PlayStation o Xbox?