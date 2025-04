Mythic Quest cancellato su Apple TV+ dopo quattro stagioni, un episodio finale speciale uscirà la prossima settimana

HQ

Mythic Quest, la serie comica incentrata su un caotico studio di sviluppo di videogiochi, è stata cancellata su Apple TV+ dopo la recente quarta stagione. La quarta stagione si è conclusa il 26 marzo e si è rivelata essere l'ultima. Tuttavia, la prossima settimana verrà rilasciato un episodio speciale per porre fine allo show, una delle prime produzioni originali di Apple TV, lanciata a febbraio 2020.

"Poiché i finali sono difficili, con la benedizione di Apple abbiamo apportato un ultimo aggiornamento al nostro ultimo episodio, in modo da poterci dire addio, invece di limitarci a finire il gioco", hanno dichiarato i produttori Megan Ganz, David Hornsby e Rob McElhenney su Variety.

Non è stata fornita alcuna motivazione per la cancellazione, e la dichiarazione rilasciata dai produttori ringrazia semplicemente i fan, il cast e la troupe, e anche Apple "per aver creduto nella visione fin dall'inizio". Lo show ha recentemente avuto una serie spin-off, Side Quest, ma nessuna delle due continuerà sullo streamer. Per fortuna, nonostante l'eliminazione di uno dei loro spettacoli di riferimento, Apple ha permesso un episodio finale speciale, che si spera metterà fine alle trame e porterà una conclusione soddisfacente alla serie. Uscirà la prossima settimana.