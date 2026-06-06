N++ ritorna come nuovo platform noto come N Plus Infinity Twice

Se hai giocato a molti giochi indie a metà degli anni 2010, probabilmente conoscerai molto bene N++, il platform stickman dello sviluppatore Metanet Software che è diventato un grande successo tra i fan.

Lo menzioniamo perché durante la presentazione Day of the Devs, lo sviluppatore è apparso per mostrare il suo prossimo progetto, un gioco chiamato N Plus Infinity Times Two, considerato una variante "remixata" della formula che ora lo ha reinterpretato come "la festa virtuale definitiva sul divano".

Destinato a offrire cinque modi per giocare al gioco più ampio, alcuni descritti come "sempreverdi" e altri come "nuovi per la serie", questo gioco è stato costruito su un motore C++ su misura e punta a essere lanciato nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.

Qui sotto potete vedere alcune immagini del progetto indie.