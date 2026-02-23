Nacon Connect torna la prossima settimana con gli ultimi sguardi su Cthulhu: The Cosmic Abyss, Edge of Memories e altro ancora

HQ

Il circo dei videogiochi sembra non fermarsi mai. Abbiamo già assistito a trasmissioni di PlayStation, Nintendo e Xbox, oltre a progetti di terze parti che hanno incluso il New Game Plus e il Convergence Games Showcase. Presto sarà il momento che anche Nacon si unisse alla mischia, poiché è stato svelato il prossimo capitolo dell'evento annuale Nacon Connect.

Che si terrà il 4 marzo alle 19:00 GMT/20:00 CET, questa fiera sarà un evento che analizzerà i prossimi videogiochi Nacon e anche alcuni accessori previsti. Sebbene l'intera portata dello show non sia stata rivelata, sono stati condivisi alcuni dettagli teaser, con la descrizione che spiega quanto segue:

"Questo evento chiave metterà in evidenza le future uscite dell'editore-sviluppatore così come le ultime novità del suo reparto accessori. Il programma includerà annunci di partite, la trasmissione di nuovi video e presentazioni di gameplay per titoli attesi come Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories e Endurance Motorsport Series."

Con l'avvicinarsi dello show, puoi persino vedere un teaser trailer dedicato al Nacon Connect qui sotto, oltre a ulteriori informazioni che saranno promesse per la divulgazione a breve.

Seguirai il Nacon Connect di quest'anno?