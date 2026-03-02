Nacon ha posticipato la presentazione Connect di questa settimana a maggio 2026

HQ

Sono stati pochi giorni molto strani per l'editore francese Nacon, poiché il 23 febbraio l'azienda ha confermato che la sua trasmissione annuale di Connect sarebbe tornata il 4 marzo e avrebbe portato aggiornamenti e notizie per molti dei suoi titoli e progetti più importanti in arrivo. Tuttavia, questo annuncio è stato poi oscurato dalla richiesta di fallimento di Nacon, sollevando la domanda su cosa riservi il futuro per l'azienda, se mai lo farà.

Dalla notizia sull'insolvenza, abbiamo visto la risoluzione di accordi editoriali, anche con i produttori di Rennsport Teyon e Competition Company, e il prossimo aggiornamento in questa situazione in evoluzione riguarda il Connect, che non avverrà più come previsto questa settimana.

Il Nacon Connect è stato rimandato fino a una data indeterminata a maggio 2026. Una dichiarazione di Nacon spiega il ragionamento:

"Per garantire che i nostri annunci futuri abbiano l'impatto che meritano, Nacon ha preso la decisione strategica di posticipare la prossima edizione del suo Nacon Connect, inizialmente previsto per il 4 marzo. Di fronte a un contesto economico difficile per l'azienda, stiamo scegliendo di concentrare le nostre risorse sulle prossime uscite e sullo sviluppo dei nostri giochi attuali. Questo periodo ci permetterà di perfezionare i nostri progetti e prepararci per un nuovo Nacon Connect che si terrà a maggio, che metterà in luce il lavoro dei nostri studi nel modo migliore possibile. Fino ad allora, avranno luogo numerose comunicazioni per supportare giochi come GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss e molti altri."

Aspettatevi presto ulteriori informazioni sul prossimo Nacon Connect.