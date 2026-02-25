Nacon presenta dichiarazioni di fallimento, pochi giorni dopo aver annunciato l'ultimo Nacon Connect

HQ

La prossima settimana arriverà l'ultimo show Nacon Connect, una trasmissione che affina e mette in luce molti dei prossimi progetti dell'editore francese. Anche se potresti essere entusiasta di ciò che ti aspetta, va detto anche che sarà oscurato da una situazione molto disperata per l'azienda in generale.

In una nuova lettera, Nacon annuncia di aver dichiarato insolvenza. L'editore si trova in gravi condizioni finanziarie, tutto a causa della sua società madre, Big Ben Interactive, che affronta anche enormi difficoltà. Per quanto riguarda esattamente ciò che è accaduto, la lettera spiega quanto segue:

"In un settore videoludico segnato da lunghi cicli di investimento e trasformazioni significative, il 20 febbraio 2026 Nacon ha annunciato che la situazione del suo azionista di maggioranza, Bigben Interactive, che, a seguito di un rifiuto inaspettato e tardivo da parte del suo pool bancario, non è riuscito a effettuare il rimborso parziale del prestito obbligazionario ai detentori, stava influenzando in modo significativo le proprie operazioni."

A causa del mancato ricambio dei debiti come previsto, Nacon prossimamente dovrà affrontare una "ristrutturazione finanziaria" nella speranza di poter continuare le sue operazioni, insieme alla "ristrutturazione del debito sotto la supervisione del tribunale". Il problema è che Nacon afferma anche che i suoi "beni disponibili non le permettono di far fronte alle dovute passività", motivo per cui è stata avviata l'insolvenza.

Non è chiaro cosa significherà questo per i dipendenti, gli sviluppatori, i videogiochi in produzione e così via, ma l'azienda aggiunge quanto segue:

"L'obiettivo di questa procedura è valutare tutte le possibili soluzioni per garantire la sostenibilità dell'attività della Società nelle migliori condizioni possibili, proteggere i dipendenti e preservare posti di lavoro, rinegoziando con i creditori in un quadro calmo e costruttivo."

Fino a quando questa situazione non sarà risolta, le azioni di Nacon sono state sospese dal mercato azionario. Ci aspettiamo che vengano condivise più informazioni su questa questione man mano che i "procedimenti si sviluppano".