Namco Legendary Mountains annunciato con diversi marchi classici

Se stavi cercando un gioco di puzzle leggero e ultra-giapponese per passare il tempo nelle calde giornate estive, Bexide ha appena annunciato qualcosa che pensiamo ti piacerà. Più precisamente, è Namco Legendary Mountains, un gioco chiaramente ispirato al successo virale Suika Game.

Basta combinare oggetti (frutta nel caso di Suika Game) per crearne versioni più grandi, ma in Namco Legendary Mountains sono i classici iconici di Namco come Xevious, Mappy e ovviamente Pac-Man a prendere il centro della scena. Per il resto, il presupposto è sostanzialmente lo stesso: devi solo far atterrare simboli corrispondenti uno accanto all'altro.

Bexide, che sono anche gli sviluppatori, hanno optato per un affascinante design voxel con le icone Namco all'interno di sfere trasparenti, e hanno persino promesso la possibilità di costruire una propria galleria all'interno del gioco usando oltre 100 motivi voxel.

Namco Legendary Mountains arriverà presto su PC, Switch e Switch 2, anche se non abbiamo ancora una data di uscita. Guarda il trailer e i primi screenshot qui sotto.