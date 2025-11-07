Nancy Pelosi, la donna che ha ridefinito il modo in cui il potere viene esercitato a Washington, va in pensione a 85 anni

HQ

Nancy Pelosi, una delle figure più potenti della politica degli Stati Uniti, ha annunciato giovedì che non cercherà la rielezione. A 85 anni, l'ex speaker chiude un capitolo che ha ridisegnato sia il Partito Democratico che il ruolo delle donne al potere.

Pelosi ha guidato con disciplina ferrea e brillantezza strategica, guidando leggi di riferimento come l'Affordable Care Act di Barack Obama e guidando i democratici attraverso due impeachment di Donald Trump. Il suo gesto di sfida che ha stracciato il discorso sullo Stato dell'Unione di Trump nel 2020 rimane uno dei momenti più simbolici della sua carriera.

Un'eredità che ha definito un'epoca

La sua decisione arriva pochi giorni dopo aver condotto una campagna di successo in California che ha rafforzato il suo partito in vista delle elezioni del 2026. "San Francisco, conosci il tuo potere", ha detto nel suo messaggio d'addio.

Pelosi lascia dietro di sé un caucus democratico più giovane e progressista e un'eredità riconosciuta con la Medaglia presidenziale della libertà. Che sia amata o odiata, ha ridefinito il modo in cui il potere viene esercitato a Washington, e ne esce come una delle più formidabili strateghi politici della storia americana.