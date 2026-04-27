Naoki Yoshida vorrebbe realizzare uno spin-off Final Fantasy XIV single-player

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Lo scorso fine settimana, il Final Fantasy Fan Fest si è svolto ad Anaheim, con molte notizie entusiasmanti, in particolare riguardo Final Fantasy XIV, che arriverà sia su Switch 2 sia con una nuova espansione in lavorazione. Il produttore Naoki Yoshida era presente per discutere del gioco e, durante una conferenza stampa (tramite Mirror), ha rivelato un'idea piuttosto sorprendente per uno spin-off.

Per chi non lo sapesse, Final Fantasy XIV è un gioco di ruolo online molto popolare che regolarmente stabilisce nuove tappe nel numero di giocatori. Ma... come detto, è un gioco di ruolo online, qualcosa che non interessa a tutti. Il mondo di Final Fantasy è essenzialmente un universo per giocatore singolo, motivo per cui molti si pentono di non aver mai avuto la possibilità di esplorare questo titolo.

Secondo Yoshida, però, questo potrebbe essere sul punto di cambiare, e dice che "se ci sono persone interessate a creare un FFXIV standalone, se avete amici o conoscete aziende che vogliono davvero affrontare questa sfida, ci piacerebbe sentirle."

Continua spiegando che sa che i giochi di ruolo online non sono per tutti, e aggiunge che gli piacerebbe creare un'avventura per giocatore singolo basata su di essi. Purtroppo, però, dice che dovrebbe essere il team Final Fantasy XIV a sviluppare un gioco del genere, e come sappiamo, sono impegnati con l'RPG online su diversi fronti:

"Ci sono ancora molte persone là fuori che guardano un Final Fantasy online e dicono che un Final Fantasy online non è un Final Fantasy.

Anche se mi piace pensare di creare un gioco singolo autonomo Final Fantasy XIV, purtroppo l'unico team che potrebbe potenzialmente realizzare il miglior gioco standalone di FFXIV è l'attuale team di FFXIV."

Detto ciò, c'è ancora la possibilità di uno spin-off leggermente più piccolo:

"Per quanto riguarda uno spin-off, ovviamente mi piacerebbe prendere in considerazione quella sfida, magari costruire un team più piccolo all'interno della Creative Business Unit 3. Ma poi, se dovesse succedere, sono sicuro che i giocatori di FFXIV guarderebbero a quel progetto e direbbero 'Invece di concentrarvi su uno spin-off, dovreste lavorare di più sul vero e proprio gioco FFXIV'."

Concluse le sue osservazioni con tono leggero, ma chiarì comunque che non stava solo scherzando:

"Sto scherzando, metà sul serio. Se qualcuno è abbastanza appassionato da guidare quel progetto, ci piacerebbe sentirti."

Cosa ne pensi dell'idea di un'avventura single-player basata su Final Fantasy XIV ?