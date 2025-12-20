Naomi Osaka conferma di lasciare l'agenzia sportiva che ha fondato nel 2022

HQ

La tennista 28enne Naomi Osaka, quattro volte vincitrice del Grande Slam, lascia Evolve, l'agenzia sportiva che ha contribuito a creare nel 2022. Osaka l'ha annunciata venerdì in una storia su Instagram, dicendo che "È stata una grande esperienza e sono così grata per tutti i ricordi che abbiamo condiviso."

Osaka era precedentemente rappresentata da IMG, ma ha lasciato nel 2022 e ha creato la sua agenzia sportiva con il suo agente di lunga data Stuart Duguid. Evolve ha poi attirato talenti come Ons Jabeur, Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios (che si affronteranno alla "Battle of the Sexes" più avanti questo mese, un torneo anch'esso organizzato da Evolve).

Altre giocatrici rappresentate da Evolve sono Iva Jovic, la più giovane nella Top 100 della WTA; così come Terence Atmane, Eva Lys o Anna Kalinskaya.

Osaka, che ha chiuso l'anno al 16° posto nella WTA grazie ai suoi migliori risultati dal congedo di maternità, non ha ancora annunciato la sua nuova agenzia. Un rapporto di Boubces ha detto che tornerà in IMG insieme al suo manager, Alex Boston.