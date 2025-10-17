Naomi Osaka si ritira dal Japan Open poco prima del suo quarto di finale

HQ

Naomi Osaka, beniamina dei tifosi al Japan Open, è stata costretta a ritirarsi dal torneo nonostante abbia raggiunto i quarti di finale a causa di un infortunio alla gamba. Osaka ha preso la decisione poco prima dei quarti di finale, festeggiati oggi, e di conseguenza la sua avversaria Jaqueline Cristian è passata automaticamente alle semifinali.

"Siamo spiacenti di annunciare che Naomi Osaka non si è ripresa da un infortunio alla gamba sinistra subito durante il secondo turno di questo torneo e si è ritirata dai quarti di finale previsti per oggi", ha annunciato il torneo.

Osaka era la testa di serie del torneo WTA 250 e l'unica giocatrice giapponese rimasta. Leylah Fernández, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian e Tereza Valentova giocheranno le semifinali sabato.

Osaka è tornata nella top 15 quest'anno

Osaka, attualmente classificata al 16° posto nel mondo secondo la WTA, ha compiuto 28 anni giovedì. Vincitrice di quattro Grandi Slam, l'ultimo nel 2021, è stata l'ultima numero 1 del mondo nel 2019. Ha preso il 2023 a causa della sua gravidanza e ha anche concluso la sua stagione 2024 all'inizio di ottobre a causa di un infortunio alla schiena.

Dopo quattro anni senza un titolo WTA, ha vinto il suo primo titolo dall'Australian Open 2021 in un WTA 125 di livello inferiore a Saint-Malo, in Francia. Nel 2025 ha perso la finale del Canadian Open contro Victoria Mboko.

Osaka ha in programma di giocare il Pan Pacific Open a Tokyo a novembre, non è chiaro se ce la farà. Anche altre giocatrici del circuito femminile si sono ritirate, tra cui Paula Badosa dalla Spagna, Emma Raducano dall'Inghilterra o Elina Svitolina dall'Ucraina, tra le lamentele sul calendario lungo e impegnativo.