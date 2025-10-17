Naomi Osaka si ritira dal Japan Open poco prima del suo quarto di finale
Naomi Osaka ha vinto quest'anno il suo primo torneo WTA dal 2021.
Naomi Osaka, beniamina dei tifosi al Japan Open, è stata costretta a ritirarsi dal torneo nonostante abbia raggiunto i quarti di finale a causa di un infortunio alla gamba. Osaka ha preso la decisione poco prima dei quarti di finale, festeggiati oggi, e di conseguenza la sua avversaria Jaqueline Cristian è passata automaticamente alle semifinali.
"Siamo spiacenti di annunciare che Naomi Osaka non si è ripresa da un infortunio alla gamba sinistra subito durante il secondo turno di questo torneo e si è ritirata dai quarti di finale previsti per oggi", ha annunciato il torneo.
Osaka era la testa di serie del torneo WTA 250 e l'unica giocatrice giapponese rimasta. Leylah Fernández, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian e Tereza Valentova giocheranno le semifinali sabato.
Osaka è tornata nella top 15 quest'anno
Osaka, attualmente classificata al 16° posto nel mondo secondo la WTA, ha compiuto 28 anni giovedì. Vincitrice di quattro Grandi Slam, l'ultimo nel 2021, è stata l'ultima numero 1 del mondo nel 2019. Ha preso il 2023 a causa della sua gravidanza e ha anche concluso la sua stagione 2024 all'inizio di ottobre a causa di un infortunio alla schiena.
Dopo quattro anni senza un titolo WTA, ha vinto il suo primo titolo dall'Australian Open 2021 in un WTA 125 di livello inferiore a Saint-Malo, in Francia. Nel 2025 ha perso la finale del Canadian Open contro Victoria Mboko.
Osaka ha in programma di giocare il Pan Pacific Open a Tokyo a novembre, non è chiaro se ce la farà. Anche altre giocatrici del circuito femminile si sono ritirate, tra cui Paula Badosa dalla Spagna, Emma Raducano dall'Inghilterra o Elina Svitolina dall'Ucraina, tra le lamentele sul calendario lungo e impegnativo.