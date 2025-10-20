HQ

"Ho solo tre cose da dire: Dio benedica le nostre truppe, Dio benedica l'America, e signori... INIZIA LA TUA INGEGNERIA!" Poche brevi clip mi rendono felice in così poco tempo come il ruggito NASCAR di Kevin James, che ora ha 15 anni. È incredibilmente memorabile, tanto iconico quanto le corse NASCAR a volte possono essere. Ed è stato negli ultimi anni, poiché hanno offerto corse follemente divertenti che si sono svolte su piste che sono riconoscibili da coloro che hanno trascorso ore nel mondo delle corse simulate. Preferisco le corse di auto da turismo europee e GT3 alla NASCAR in qualsiasi giorno della settimana, e preferirei guardare la IndyCar, ma allo stesso tempo, mentirei se cercassi di affermare che la NASCAR non scatena il mio ardente interesse per le corse, come ha sempre fatto.

Lo sport merita di meglio e, in definitiva, sento che NASCAR 25 ha un solo messaggio da trasmettere: gioca invece a iRacing.

Ad esempio, non dimenticherò mai Papyrus ' iconico NASCAR Racing 3 del 1999, che in molti modi ha spinto i confini di ciò che era possibile nel genere delle corse, ha stabilito un nuovo standard e ha intrattenuto sulla base della più regale (e più realisticamente intransigente) delle premesse. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, i giochi NASCAR non solo sono caduti nell'oblio, nonostante siano stati sviluppati e rilasciati, ma sono diventati così noiosi che ho semplicemente saltato la maggior parte di essi con il logo NASCAR in copertina. Purtroppo. Motorsport Games ' molto diffamato NASCAR 21: Ignition non era buono, né Monster Games ' titoli più recenti come NASCAR: Heat 4, Heat 3 e Heat 2. Nemmeno a me piaceva NASCAR: Heat Evolution, e ho a lungo considerato Monster Games costantemente mediocre quando si tratta di sviluppare divertenti giochi di corse.

È stato quindi un po' triste vedere iRacing Motorsports Simulation, con l'icona Papyrus e il guru della simulazione Dave Kaemmer al timone, acquistare Monster Games poco più di tre anni fa, in modo da poter continuare a sviluppare giochi NASCAR su licenza per PC, PlayStation e Xbox con un nuovo nome. Il loro primo titolo da allora, sotto il nome iRacing Studios, è ora qui e si chiama NASCAR 25. Lo sto testando (la versione console) da poco più di una settimana e mentirei se dicessi che sono rimasto particolarmente colpito.

Annuncio pubblicitario:

La grafica è vecchia e il suono è sbiadito.

NASCAR 25 non è basato sul motore di gioco del simulatore di corse più popolare al mondo, iRacing, ma è stato costruito su Unreal Engine 5 con parti della fisica NASCAR prese in prestito da iRacing, secondo lo stesso Kaemmer. I modelli delle auto sono stati trasferiti per garantire un estremo realismo nel loro aspetto e funzionamento, secondo gli stessi sviluppatori, ma anche lì... Fin dall'inizio, è chiaro che Keammer & Co si sono impegnati più nelle banalità del marketing che nello sviluppo effettivo, perché già dalla prima gara ci sono molte cose di cui lamentarsi riguardo a quanto siano "realistici" questi modelli di auto presi in prestito. Vale a dire, mancano molti dettagli dalle auto reali. Non ci sono flap dei freni, nessun dettaglio dei freni, il guidatore non tocca nemmeno la leva del cambio sequenziale quando si cambia marcia se si utilizza la visuale dell'abitacolo, e diventa subito ovvio per me che questo non è un simulatore basato su iRacing, come hanno detto gli sviluppatori. Questo è di nuovo NASCAR Heat, commercializzato come un gioco iRacing.

L'idea degli sviluppatori qui non è il realismo estremo, poiché c'è una mancanza di dettagli nella parte di force feedback e nel modo in cui dovrebbe trasmettere ciò che sta accadendo nelle auto. Né lo è l'idea che dovresti guidarlo in un sim-rig con un volante a trasmissione diretta, poiché il gioco sembra morto e privo di dinamica e potenza. Questo è ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X con l'idea che dovresti, ovviamente, guidare NASCAR 25 con il tuo controller, e questo avrebbe dovuto essere comunicato meglio. A mio parere, questa è tanto una "simulazione senza compromessi della NASCAR come sport motoristico" quanto Gran Turismo 7 è una rappresentazione senza compromessi delle vere corse GT. Nessuna di queste affermazioni è vera, e va benissimo, ma dirlo nei diari degli sviluppatori, nelle interviste e nei trailer è ovviamente disonesto.

La modalità carriera sembra un ripensamento sotto stress massiccio piuttosto che altro. Rispetto a Braking Point in F1 25 in particolare, questo è un brutto scherzo.

Annuncio pubblicitario:

La corsa stessa in NASCAR 25, con DualSense in mano, va benissimo. Il peso dell'auto è veicolato relativamente bene, mentre manca la sensazione di velocità. Lo spostamento del baricentro sembra provenire dal 2006, mentre l'emulazione dell'attrito è a dir poco originale. Tuttavia, mi piace come si sentono le piste e che le corse sugli ovali siano trasmesse come anguste, strette e disordinate, cosa che molti giochi NASCAR purtroppo non sono riusciti a trasmettere. Tuttavia, ci vuole molto di più per incantare qui di quanto non facesse NASCAR 3 una volta. Molto, molto di più.

Lo stesso vale per la modalità carriera, che per molti versi assomiglia a un ripensamento caratterizzato più che altro da una mancanza di tempo. Ci sono 150 veri piloti NASCAR con licenza in questo gioco e tutte le squadre sono incluse, oltre a tutte le auto. Tuttavia, nulla di tutto ciò è di alcuna utilità nella modalità carriera, che è così sottile da assomigliare a una storia ad accesso anticipato. All'inizio, puoi scegliere un pilota, scegliere il colore della sua tuta e della sua auto, e poi il resto è solo saltare tra diverse gare e cercare di vincere. Non c'è storia qui, nessun senso del contesto, nessuna portata e nulla in gioco. È per lo più privo di significato, vuoto e non originale e avrebbe dovuto essere cotto a fuoco lento nel calderone dello sviluppatore per un altro anno per raggiungere lo stesso livello, ad esempio, di Braking Point in F1 25.

Lo stesso vale per la grafica, sia in generale che in termini di dettaglio. Come accennato, iRacing Studios ha funzionato con Unreal Engine 5 e, anche se brilla qua e là, questo gioco sembra avere dieci anni. Inizialmente ero abbastanza sicuro che avessero usato il motore grafico iRacing vecchio di 17 anni con alcuni semplici aggiornamenti, e onestamente credo che sarebbe stato meglio, abbastanza bizzarramente, se lo avessero fatto. Alla fine, sembra un po' che l'ex Monster Games (ora iRacing Studios ) non abbia nulla da dire e forse manchi della passione ardente per il motorsport in quanto tale per rendergli davvero giustizia. Mi sembra anche che l'intero prodotto sia una demo o una prima versione di qualcosa in arrivo, poiché troppi bug sono stati esposti durante le mie ore di gioco e gran parte di esso sembra incompiuto.

Sento che iRacing Studios sta in definitiva usando questo prodotto per attirare te, il giocatore, nell'estremamente costoso iRacing, dove l'esperienza NASCAR è significativamente, significativamente migliore in termini di guida, e questo di per sé è più che un po' assurdo.