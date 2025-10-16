NASCAR 25 ha il potenziale per essere il miglior gioco NASCAR di sempre

I giochi NASCAR sono stati passati tra vari sviluppatori per decenni, e in alcuni anni non ne è stato nemmeno rilasciato nessuno, nonostante sia considerato il terzo sport motoristico più grande del mondo (dopo solo F1 e MotoGP). E a peggiorare le cose, pochissimi dei giochi che sono stati rilasciati sono stati particolarmente buoni.

Ma... quest'anno potrebbe essere il momento di cambiare, perché a partire dal 2023, iRacing Studios detiene ora i diritti su tutte le licenze. Ciò ha portato a grandi speranze per un gameplay che renda giustizia a questo sport motoristico intensamente competitivo e guidato dalla precisione. Sono incluse non meno di quattro discipline (NASCAR Cup Series, Xfinity Series, CRAFTSMAN Truck Series e ARCA Menards Series), tutte con piloti autentici.

NASCAR 25 è stato ora rilasciato per PlayStation 5 e Xbox Series S/X e, come si addice a una premiere, è accompagnato da un trailer di lancio. Questo presenta anche un'apparizione speciale di Dale Earnhardt Jr. e, come al solito, puoi dare un'occhiata qui sotto.

HQ

Se preferisci giocare su PC, sarà disponibile anche per PC l'11 novembre.