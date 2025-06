Natus Vincere si unisce alla LEC dopo aver acquisito lo slot di Rogue

HQ

Il prossimo Summer Split per League of Legends EMEA Championship avrà un aspetto diverso dal previsto. È stato affermato che Rogue è destinato a lasciare il campionato, vedendo il suo slot acquisito dall'ucraino Natus Vincere.

Il cambiamento sarà abbastanza naturale, poiché a parte il passaggio del marchio Rogue al marchio NAVI, gli attuali giocatori, allenatori e analisti che compongono Rogue sono semplicemente pronti a unirsi al team NAVI, anche se si afferma che "NAVI sta attualmente valutando tutte le sue opzioni, utilizzando il suo patrimonio di conoscenze ed esperienza negli eSport per costruire una squadra il più forte possibile per il prossimo Divisione estiva".

Per quanto riguarda il motivo per cui il cambiamento sta avvenendo a metà stagione invece che alla fine dell'anno come al solito, Riot spiega che "siamo fiduciosi che abbiano l'infrastruttura e l'esperienza necessarie per essere pronti per la competizione Summer Split" e che "i tempi si sono allineati per tutte le parti coinvolte e hanno permesso a NAVI il tempo sufficiente per prepararsi alla ripresa della competizione. Dal punto di vista delle regole della lega, anche se non comuni, questi cambiamenti sono possibili".

Per coloro che si chiedono perché NAVI sia stato scelto rispetto ad altre squadre per acquisire lo slot di Rogue, ci viene detto: "La forte presenza di NAVI negli eSport, la professionalità e l'allineamento strategico con i valori della lega li hanno resi una scelta appropriata".