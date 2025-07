Naughty Dog aggiorna The Last of Us Part II Remastered aggiungendo gratuitamente una nuova modalità di gioco

HQ

Forse non lo sapete, ma c'è un montaggio della trilogia de Il Padrino con tutte le scene in ordine cronologico. Questo significa che per Il Padrino Epopea (che è il nome di questa versione, dello stesso Coppola) tutto inizia con il funerale del padre di Vito Andolini, poi noto come Vito Corleone.

Che cosa c'entra tutto questo? Ebbene, come con la nuova Modalità di gioco cronologica che Sony e Naughty Dog hanno appena aggiunto per The Last of Us Part II Remastered, con un montaggio cronologico si capisce (ed empatizza) in modo molto diverso con la storia del gioco e, nello specifico, delle sue due protagoniste principali, Abby ed Ellie.

Jonathan Dornbush, Editorial Content Manager di Naughty Dog, spiega che "attraverso la nuova modalità Cronologica, crediamo che i giocatori otterranno una visione ancora più approfondita della narrazione della Parte II. I giocatori potranno vedere come Ellie, che riceve in dono una chitarra, fluisce così ordinatamente nel suo apprendimento a suonare, ad esempio, mentre il viaggio attraverso Seattle mostrerà gli affascinanti parallelismi tra i viaggi incrociati di Ellie e Abby. Vedrai quanto si avvicineranno l'uno all'altro, come le loro azioni si influenzano a vicenda e altro ancora".

Inoltre, l'aggiornamento include anche nuovi trofei e la possibilità di sbloccare nuove skin esclusive dei fratelli Joel e Tommy vestiti da Nathan e Sam Drake.

Lo studio ha voluto condividere questo aggiornamento gratuito ora per celebrare i 40 anni di storia dello studio e sospettiamo che anche la recente conclusione della seconda stagione della serie su HBO Max possa essere un catalizzatore. È disponibile su PS5 e PC, tramite Epic Games Store e Steam.