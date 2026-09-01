Naughty Dog completa una ripresa cinematografica "ambiziosa" per Intergalactic: The Heretic Prophet

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Naughty Dog ci ha fornito un aggiornamento ufficiale sull'elusivo Intergalactic: The Heretic Prophet. Dopo aver presentato il gioco con un impressionante trailer cinematografico ai The Game Awards 2024, non abbiamo visto né sentito molto parlare del gioco. Tuttavia, Naughty Dog ha ora confermato di aver fatto un grande passo avanti, dato che le riprese cinematografiche del gioco sono terminate.

L'annuncio è stato fatto sui social media, con una foto della star Tati Gabrielle in piedi in completo mocap con una pistola di scena alzata. Naughty Dog definisce il servizio fotografico "molto ambizioso", probabilmente significando che hanno provato cose che non avevano mai fatto prima con servizi simili. Secondo il post, potremo confermare cosa significa "quando sarà il momento giusto ". Speriamo che non sia troppo lontano.

Quando sarà il momento giusto? Beh, è difficile dirlo, ma non possiamo immaginare che ci sia un grande focus sulla prossima esclusiva PS5 di Naughty Dog finché Sony non avrà commercializzato e rilasciato correttamente i prossimi Wolverine e God of War: Laufey. Wolverine sarà finito a settembre, ma Laufey arriverà solo l'anno prossimo, quindi la primavera 2027 sarà probabilmente una scelta sicura per quando Sony potrà concentrare i suoi sforzi su una nuova esclusiva. Detto ciò, ci sono ancora grandi eventi fino alla fine del 2026, e Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe facilmente essere il protagonista.