Naughty Dog sta lavorando a un altro nuovo gioco oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet

Durante i The Game Awards di dicembre, Naughty Dog ha annunciato la sua prossima avventura d'azione Intergalactic: The Heretic Prophet. È stato mostrato con un primo trailer, che non ha ricevuto la buona accoglienza da parte di alcune parti della base di fan a cui lo studio potrebbe essere stato abituato.

Ma chi aveva sperato di realizzare invece un sequel di uno dei loro classici, non deve rimanere troppo deluso. Il capo dello studio Neil Druckmann ha ora annunciato tramite il podcast Press X To Continue che stanno lavorando anche a un altro gioco:

"C'è un altro gioco su Naughty Dog su cui stiamo lavorando, e io sono più un produttore e posso fare da mentore e guardare quest'altro team, dare feedback ed essere come il dirigente nella stanza".

Secondo il solitamente affidabile Insider Gaming, probabilmente non si tratta di un nuovo The Last of Us, ma forse di un Uncharted. Shaun Escayg, che in precedenza ha lavorato a entrambe queste serie di giochi, è responsabile di questo progetto ancora segreto.

Sono passati nove anni dall'ultimo Uncharted, ovvero Uncharted 4: Fine di un Ladro, e si vocifera di una nuova avventura con protagonista la figlia di Nathan Drake, Cassie Drake. Supponiamo di non essere gli unici a pensare che suoni eccitante, giusto?