Nave che trasporta aiuti e attivisti a Gaza attaccata da droni La missione umanitaria diretta a Gaza affronta un assalto in acque internazionali.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che una nave che trasportava attivisti e aiuti umanitari a Gaza è stata colpita da droni venerdì mattina mattina mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta, secondo la Freedom Flotilla Coalition. L'ONG ha condiviso un filmato che mostra un incendio a bordo, anche se non sono state ancora segnalate vittime. L'attacco sembra aver preso di mira il generatore della nave, mettendo a rischio la nave e i suoi 30 passeggeri. Puoi dare un'occhiata ad alcune immagini qui sotto. Mersin, Turchia - 6 agosto 2024 - La nave da carico preparata dal Kuwait e dalle organizzazioni non governative turche per consegnare aiuti umanitari a Gaza // Shutterstock