Nave da guerra francese a propulsione nucleare scoperta per errore dopo che un runner ha pubblicato la sua sessione su Strava

HQ

Da qualche parte nel Mediterraneo orientale, a bordo di una delle navi da guerra più potenti del pianeta, un giovane ufficiale della marina francese decise di andare a fare una corsa. Finora, tutto sano. Si mise lo smartwatch, aprì Strava e si mise in cammino intorno al ponte della Charles de Gaulle, la portaerei nucleare francese di 262 metri.

Sette chilometri dopo, aveva fatto il suo cardio. Aveva anche, per sbaglio, detto a tutto internet esattamente dove si nascondeva la nave da guerra a propulsione nucleare.

Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi: "Il post non era conforme alle attuali istruzioni sulla sicurezza digitale."

Il quotidiano francese Le Monde ha rivelato la notizia giovedì (tramite Anadolu Ajansı), riportando che il profilo pubblico dell'agente su Strava aveva trasmesso la sua posizione GPS quasi in tempo reale. Il giornale ha poi confermato la breccia alla vecchia maniera: immagini satellitari scattate poco dopo la corsa hanno mostrato chiaramente la silhouette distintiva della portaerei parcheggiata a nord-ovest di Cipro, a circa 100 chilometri dalla costa turca. Caso chiuso. Portaerei trovato.

Il tempismo non era, diciamo, non ideale. Il Charles de Gaulle era stato schierato nella regione il 3 marzo, pochi giorni dopo l'inizio degli attacchi USA-Israeliani contro l'Iran. Non era esattamente una crociera di piacere a basso rischio.

A loro merito, l'esercito francese rispose con ammirevole calma burocratica, confermando la violazione e promettendo che "le misure appropriate saranno adottate dal comando."