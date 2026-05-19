Navee GT5 Max

Progettare uno scooter elettrico non è esattamente semplice. I consumatori vogliono versatilità, manovrabilità e prestazioni potenti tutto in un unico pacchetto, ma in questo mercato alcune caratteristiche sono solitamente diametralmente opposte. Una batteria grande aumenta il peso, mentre la forte trazione e la capacità di affrontare terreni più ripidi impongono delle esigenze di costruzione.

Con la GT5 Max, Navee ha scelto di essere completamente trasparente riguardo alla sua ambizione, il che, va detto, rende facile prendere posizione, se non altro. Questo scooter è grande, pesante, ma al contrario ottieni potenza e autonomia in cambio che sono difficili da ignorare.

Bene, quindi affrontiamo prima il "peso". Questo scooter pesa 24,8 chili, quindi è una vera bestia. Questo significa che non è esattamente semplice trasportarlo da un appartamento fino alla strada, o anche solo piegarlo per portarlo con te... ovunque. D'altra parte, può anche gestire un peso utente fino a 130 chili, e dopotutto possiede la certificazione IPX5, che lo rende resistente alla pioggia normale, ma devi sicuramente sapere che le tue specifiche situazioni d'uso permettono uno scooter non particolarmente comodo per... Beh, portalo in giro.

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Detto ciò, la costruzione qui è impeccabile, assolutamente impeccabile. Poiché la batteria si trova in fondo, si è abbastanza alti durante la guida, proprio come in un fuoristrada, e le gomme tubeless da 10 pollici appaiono estremamente solide e resistenti. Aggiungi il controllo di trazione, un faro automatico davvero potente e un sistema frenante triplo, e il peso è supportato da specifiche cruciali che lo fanno sembrare "massimo".

E poi c'è la batteria. Si tratta di una batteria da 46,8V o 596Wh, che eroga una potenza nominale di 250W, ma che in circostanze specifiche può fornire 1.638W nel cosiddetto "picco". Questa potenza, unita agli pneumatici più larghi e al design compatto, gli permette di affrontare pendenze fino al 28%. È una situazione alta, e la GT5 Max lo affronta con convinzione, senza dubbio. L'autonomia è anch'essa indicata come 90 chilometri, ma proprio come per il calcolo WLTP per le auto elettriche, questo avviene in "condizioni ottimali". Non eravamo lontani, forse poco più di 70 chilometri su diversi viaggi, ma c'è anche il sistema Long-Range di Navee, che offre una serie di opzioni per estendere la capacità tramite il display.

La batteria è grande e questo offre un'autonomia decente, ma significa anche che il tempo di ricarica è corrispondentemente più lungo. Ci vogliono almeno otto ore, e anche se probabilmente non è un problema per chi ricarica durante la notte, l'intera rivoluzione della ricarica rapida non ha ancora raggiunto questo punto e ci sono chiaramente un limite.

Detto ciò, Navee afferma che questo è pensato per "la città", e qui ci aspettiamo viaggi brevi e la possibilità di ricaricare la carica qua e là.

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Una cosa che non si può biasimare del GT5 Max è quanto sia comodo da usare questo scooter. Si ha sempre la sensazione di avere molta aderenza, molta potenza nel motore e molta potenza frenante quando serve, inoltre c'è un senso di riserva che non si ottiene davvero investendo in qualcosa di più economico, e forse anche inferiore. Il supporto Apple Find My, indicatori davvero alla moda e la piattaforma più ampia in piedi lo rendono un vero piacere da usare quotidianamente.

Ma tornando all'elefante nella stanza; dato che Navee colloca la GT5 Max nella categoria "City Scooters", dovresti davvero considerare se il peso a vuoto di poco meno di 25 chili possa essere un ostacolo. No, non è molto più pesante di molti altri, ma ci sono modelli concorrenti che pesano circa 18 chili. Fortunatamente, ottieni qualità costruttiva, potenza, attenzione ai dettagli e, soprattutto, una versatilità che ti dà tranquillità.

E infatti, le priorità del GT5 Max rendono facile per il consumatore decidere, essendo uno scooter che sa cosa vuole e si rivolge molto direttamente a specifici modelli di utilizzo. Se sei tu, questo scooter è davvero fantastico.