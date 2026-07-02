Navee N65 II

Tempo fa, Navee ci ha inviato ben tre scooter in una volta sola: uno ST5 Pro SE, un GT5 Max e un N65 II. È quest'ultimo che stiamo recensendo qui come ciliegina sulla torta. Il motivo per cui sto portando in gioco le prime due recensioni è che la gamma di Navee sembra inutilmente complicata, senza una correlazione chiara tra prezzo, funzionalità, peso e autonomia. Puoi pagare molto e ottenere praticamente meno, o viceversa.

E qui le cose non migliorano molto. Il prezzo al dettaglio consigliato da Navee per la N65 II è di circa €55, circa lo stesso della GT5 Max, nonostante quest'ultima abbia una potenza nominale maggiore (700W contro 600W), una maggiore capacità della batteria, un'autonomia maggiore, sospensioni sia anteriori che posteriori e migliori prestazioni su pendenze più ripide. Va detto che pesa 800 grammi in più e ha una capacità di carico inferiore di 20 chili, ma giudicando da questi parametri chiave, la GT5 Max è sicuramente la scelta ovvia, vero?

Va però notato che la GT5 Max è sul mercato da più tempo ed è attualmente disponibile a prezzi relativamente competitivi, ma questo indica comunque una gamma di prodotti che appare un po' confusa per il consumatore medio.

D'altra parte, ci sono alcune nuove funzionalità sull'N65 II che meritano di essere menzionate e che potrebbero aiutare a spiegare la confusione. Prima di tutto, è costruito con il cosiddetto acciaio ad alta resistenza QSTE 420 e presenta cerniere molto più robuste, rendendolo incredibilmente robusto da usare. Si può vedere a occhio nudo che la struttura stessa è più solida, e questo si riflette naturalmente in una capacità di carico massima di 150 chili, invece che 130 chili.

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Condividono naturalmente molte funzionalità utili. C'è la funzionalità Apple Find My, pneumatici tubeless da 10,5 pollici e un comodo display LED a colori da 4 pollici, che offre una ricchezza di piccole icone informative. La luce anteriore è forte, il sistema TCS ti mantiene stabile sulla strada e i freni sono assolutamente brillanti.

In altre parole, l'N65 II non è affatto un cattivo scooter elettrico e, rispetto agli altri concorrenti, Navee offre un modello top di gamma che può facilmente reggere il testa. Ma purtroppo vale la pena tornare alla GT5 Max, anche se probabilmente la Navee è un po' sconcertata dal fatto che gli stia dedicando così tanto spazio nelle colonne.

A parte qualche modifica specifica per i materiali e una costruzione più robusta, non c'è davvero motivo per non acquistare semplicemente la GT5 Max. Potenza nominale e di picco, capacità della batteria, autonomia, sospensioni, gradiente massimo, tutto migliore, ed è proprio questi parametri che la maggior parte delle persone usa per prendere una decisione d'acquisto. Se la N65 II fosse stata significativamente più leggera, sarebbe stata un'altra storia, ma stiamo parlando di 23,6 chili rispetto ai 24,8 chili della GT5 Max. C'è una differenza, ma entrambe sono macchine ingombranti che non sembrano particolarmente manovrabili nell'uso quotidiano, poiché condividono tutte il profilo di design "SUV" della Navee.

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Per me è un mistero perché produttori come Navee sentano il bisogno di produrre così tanti modelli diversi. Per un "pendolare quotidiano", ci sono la V25I Pro II, GT3 Pro, G5, G5 Pro, ST5 Pro, ST3 Pro, GT5 Max, ST5 Pro SE e ora la N65 II. Quest'ultimo è anche inserito nella categoria "avventura fuoristrada", probabilmente dovuta ai larghi pneumatici fuoristrada da 80 millimetri con un battistrada molto più grosso. Questo significa che sono progettati per funzionare su fango, ghiaia, sabbia e sui suoli forestali, ma non sono riuscito a trovare uno scenario in cui la differenza fosse particolarmente evidente.

Ancora una volta, non fatevi ingannare. Questo è un buon monopattino. Davvero una bella cosa, in effetti. Ma Navee si sta sparando un colpo con questo prezzo e questa gamma di modelli, quindi non posso fare altro che consigliare uno dei modelli di Navee invece di questo.