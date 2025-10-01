Navi da guerra israeliane intercettano la flottiglia di aiuti di Gaza guidata da Greta Thunberg

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le navi da guerra israeliane hanno intercettato la flottiglia di aiuti diretta a Gaza, tra cui una nave che trasportava l'attivista per il clima Greta Thunberg. Il convoglio, che fa parte della Flottiglia Globale Sumud, è stato fermato al largo dopo essersi rifiutato di modificare la sua rotta nonostante i ripetuti avvertimenti. Gli organizzatori hanno detto che diverse barche sono state abbordate e i membri dell'equipaggio trattenuti, mentre i segnali di comunicazione sono stati interrotti durante lo stallo. La flottiglia, che era salpata da Barcellona settimane prima con cibo e medicine, mirava a sfidare il blocco navale di Gaza da tempo.