Navi da guerra naziste affondate stanno emergendo dopo livelli record di acque bassi nel Danubio

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Come abbiamo riportato recentemente, le ondate di caldo e le condizioni di siccità che hanno attraversato gran parte dell'Europa hanno avuto un impatto in vari modi, non ultimo nel vedere alcune reti fluviali iconiche e chiave registrare livelli d'acqua record bassi. Questo include il Reno che si estende per gran parte della Germania occidentale, ma anche il Danubio che si intreccia tra diverse nazioni europee.

Su quest'ultimo fronte, i livelli record di acqua bassi hanno visto emergere reperti di un'epoca passata, come riporta Sky News vicino al porto serbo di Prahovo, è apparsa una corazzata nazista affondata, arenata nel letto del fiume ora esposto.

Trovata nel mezzo del fiume vicino al porto, un'area che separa Serbia e Romania, si dice che vengano scoperte diverse navi affondate nei dintorni, poiché fu teatro di un affondamento di massa nel settembre 1944, quando le forze sovietiche raggiunsero la zona durante la loro avanzata attraverso l'Europa orientale, aprendo il fuoco affondando molte navi tedesche. Si afferma che potrebbero essere affondate fino a 200 navi nella zona, molte delle quali stanno iniziando a ricomparire ora che i livelli dell'acqua sono così devastantemente bassi.

Le previsioni attuali per la zona prevedono un caldo torrido e poche precipitazioni almeno per la prossima settimana, suggerendo che i livelli dell'acqua potrebbero continuare a scendere, rivelando ancora più reperti di un passato passato.