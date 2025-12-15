Nazionale danese in Warhammer AOS ottiene nuovo sponsor principale

HQ

Se mai avete avuto dubbi, l'hobby di Warhammer ha raggiunto un livello tale in cui non si svolge più in cantinate sporche e ora può ospitare eventi pubblici completi.

Il gioco di Warhammer Age of Sigmar è un'aggiunta piuttosto nuova all'universo, ma ha visto un forte aumento di popolarità - tanto che i Campionati Mondiali esistono da tempo.

La Danimarca è stata piuttosto dominante sotto questo aspetto, avendo vinto tre volte negli ultimi cinque anni, e la nazionale è salita a un livello di popolarità tale da riuscire a ottenere un importante contratto di sponsorizzazione con uno dei marchi più importanti della comunità della miniatura, The Army Painter, che occuperà il ruolo di sponsor principale sulla nuova maglia della nazionale.

Come in qualsiasi squadra di football, i tifosi possono naturalmente comprarne uno solo, ma anche farlo realizzare con il proprio nome.

Seguiremo con gioia questa evoluzione nella comunità dei giochi da tavolo, poiché ha portato tanti grandi franchise al mondo dei videogiochi nel corso degli anni; forse un giorno il gioco da tavolo diventerà uno sport mainstream - ma ne dubitiamo.