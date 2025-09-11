HQ

Dopo molti, lunghi anni di giochi perfettamente ok, ma non particolarmente emozionanti della serie NBA 2K, l'anno scorso sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità del gioco. NBA 2K26 è in realtà più o meno lo stesso, ma con alcune notizie positive.

Proprio come EA Sports ha fatto in tutti i suoi giochi sportivi, anche 2K ha introdotto un tipo di tecnologia che prende tutti i tipi di informazioni su un giocatore nella vita reale e poi lo fa sentire speciale nel gioco. ProPlay, come hanno scelto di chiamarlo, è disponibile sull'attuale generazione di console (ovvero PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series X/S e PC) e utilizza i media reali dell'NBA. Questo, secondo gli sviluppatori, dovrebbe ridurre i giocatori che "pattinano" sul pavimento. Dovrebbe esserci anche un nuovo sistema di collisione che dovrebbe essere più accurato delle animazioni dei motion capture utilizzati in precedenza. Mi sono già divertito l'anno scorso con il funzionamento del gioco e quest'anno non ho cambiato idea.

In campo, non c'è dubbio che sia un buon gioco.

Non ci sono stati grandi cambiamenti, ma a volte sono le piccole cose che contano. Come il fatto che quest'anno il gioco sembra più veloce ed è molto probabile che questo sia "in base alla progettazione" degli sviluppatori. O che il misuratore di tiro sia stato migliorato e ricordi quelli che esistevano qualche anno fa, prima che 2K iniziasse a sperimentare con tutti i diversi tipi di misuratori. Ora è più facile cronometrare il tuo tiro e se lasci cadere l'indicatore nell'area verde, che è più grande se sei aperto e più piccolo con gli avversari in faccia, la palla andrà nel canestro. I giocatori controllati dal computer sono ora molto più intelligenti di prima. Si adatteranno e rileveranno le discrepanze come un centro che attacca improvvisamente un playmaker, si distribuiranno meglio con un supporto migliore e gli avversari si adatteranno al tuo stile di gioco con una migliore comprensione degli spazi, dei passaggi e delle rotazioni difensive. Il più delle volte, uno dei modi più semplici per segnare in passato è stato quello di irrompere dal perimetro e superare gli avversari. O i classici pick-and-roll. Anche se forse un po' più difficile ora, questi sono ancora due dei modi più semplici per segnare.

Annuncio pubblicitario:

L'hub online The City è ora molto più piccolo, ma ancora pieno di negozi.

Uno dei maggiori miglioramenti del gioco è la modalità carriera. Ritengo che la serie NBA 2K abbia la migliore modalità carriera per i giocatori solitari di tutte le principali serie sportive. EA Sports non si è avvicinata da quando ha rilasciato cose come The Journey da FIFA (ora EA Sports FC) e Long Shot da Madden NFL. La NHL, per quanto ricordo, non ci ha nemmeno provato. NBA 2K26 non è neanche lontanamente paragonabile all'esperienza cinematografica esagerata di dieci anni fa creata da Spike Lee. Non ci sono fidanzate o amici che muoiono. Invece, possiamo seguire il tuo giocatore creato, che 2K sembra aver deciso qualche anno fa di chiamarsi MP, da una piccola città del Vermont al college e poi ai giochi in Europa. Sì, ora abbiamo la possibilità di giocare in una delle due squadre in Europa. Due composti da città che hanno grandi squadre di basket. Sarebbe stato bello vedere una squadra con licenza, ma prenderemo quello che possiamo ottenere, immagino. L'obiettivo è quello di giocare al meglio per passare da non classificato ad essere draftato. La storia di Out of Bounds non è certo qualcosa che avrebbe vinto un Oscar, ma è la migliore che la serie abbia creato. Se non vuoi giocare a tutto questo, puoi saltarlo del tutto e portare il tuo giocatore online o andare direttamente all'NBA.

Costa essere in cima.

Il problema con il giocatore che hai creato è che i tuoi punti tratto offline sono ancora collegati al gioco online. Non posso sottolineare abbastanza quanto odio tutto questo. Non puoi creare due giocatori diversi, uno per giocare una carriera e "salire di livello" come desideri periodicamente, e uno in cui puoi acquistare la tua strada direttamente per 99 in generale. No, qui si incastra tutto. Se non vuoi spendere soldi per migliorare la tua ala forte complessiva di 68, sarai completamente invaso da giocatori più forti, più veloci, più abili e migliori nella NBA. Puoi quindi sviluppare il tuo giocatore lentamente (molto lentamente) e in sicurezza con la valuta virtuale, VC, che guadagni dopo ogni partita. Di solito si tratta di circa 1.000 monete per partita. Per fare un confronto, ho bisogno di 42.755 monete per portare il rimbalzo difensivo del mio centro da 81 a 94. E questa è solo una delle caratteristiche. Portare il mio blocco da 70 a 93? In cifra tonda 49.300 monete. O, naturalmente, posso comprare la mia strada proprio lì. Per aumentare queste due proprietà su un totale di 21, ho bisogno di sborsare soldi veri. Portare il mio giocatore da 70 punti totali a 85? Più o meno lo stesso. Non voglio nemmeno pensare a quanto costa comprarmi a 99 poiché ogni passo diventa più costoso man mano che si sale. E dover pagare queste somme, o giocare per moltissime ore, per giocare offline non va bene. E se vuoi giocare online contro altri giocatori, non c'è scelta: devi spendere soldi. Presentati a una partita con un giocatore con punteggio 70 e verrai deriso fuori dalla stanza. Ed essere derisi è lo scenario migliore qui. Aspettatevi anche un sacco di linguaggio non così carino. Se c'è una cosa che odio davvero della serie NBA 2K, è quanto sia più avida rispetto ad altre serie sportive, che si stanno lentamente ma inesorabilmente muovendo in quella direzione.

Annuncio pubblicitario:

Le giocatrici WNBA femminili sono ora disponibili in MyTeam.

Perché non dimentichiamo che qui c'è anche una modalità Ultimate Team, chiamata MyTeam, che è ovviamente progettata per succhiare più soldi possibile dai giocatori. E mentre le altre serie sportive iniziano con punteggi di abilità piuttosto bassi sui giocatori per avere un aumento lungo e costante durante tutto l'anno (sia in Madden NFL 26 che in NHL 26, le migliori carte speciali possibili avevano circa 85-86 punti totali al momento del lancio), NBA 2K26 è tutto incentrato sulle persone che acquistano il maggior numero possibile di pacchetti di carte. Subito, nel negozio sono apparsi pacchetti di carte con la possibilità di ottenere giocatori con 96 punti totali. E, naturalmente, non ci sono altri modi per ottenere giocatori altrettanto bravi. A ciò si aggiungono gli abbonamenti stagionali che costano. E ti viene sbattuto in faccia non appena accedi. MyTeam è sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso, ma con formazioni aggiornate e nuovi nomi nei pacchetti di carte. Tuttavia, le carte ora includono giocatrici della WNBA, qualcosa che EA Sports ha già nei suoi giochi sportivi (meno Madden NFL). Il problema è che la maggior parte di essi non verrà mai utilizzata, perché chi vuole giocare con un centro di 6'4" contro Victor Wembanyama di 6'2"? Come playmaker o guardia tiratrice, tuttavia, funziona.

Il problema di NBA 2K è che si tratta di una serie di giochi molto online. Questo è evidente nella già citata modalità carriera, ovviamente, ma anche nel fatto che le modalità offline non ricevono amore. Perché in MyGM e MyNBA, è più vuoto del mio frigorifero prima del giorno di paga quando si tratta di nuovi contenuti. La novità di quest'anno sono gli scenari fuori stagione in Il mio GM, che è esattamente quello che sembra. Durante l'offseason, hai obiettivi che devi raggiungere per rendere felici i fan e il proprietario. Sì, è così. Questa non è una serie di giochi per gli amanti dell'offline.

L'NBA 2K di quest'anno impressiona... per la maggior parte.

Gran parte della recensione si è concentrata su cose che mi fanno arrabbiare, turbare, deludere. Perché sento di dover spingere un po' di più quando questo è un gioco così grande. Il basket è forse migliore che mai e la presentazione del gioco, specialmente intorno ai giochi, è di gran lunga migliore di quella offerta da altre serie di giochi sportivi. Se riesci a trascurare (perché è difficile trascurare) tutti i tentativi di tirare fuori i tuoi soldi dal tuo portafoglio, questo è un fantastico gioco sportivo. Vorrei solo che smettessero di essere così avidi, ma il fatto che sia incredibilmente divertente giocare a basket in campo potrebbe essere la cosa più importante.