NBA 2K27 gira a 60 fotogrammi al secondo per Switch 2

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Il 4 settembre segna la data di uscita di NBA 2K27, che arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X e Switch 2. L'anno scorso, la Switch 2 era ancora nuova sul mercato, e quella versione ha deluso molti perché girava solo a 30 fotogrammi al secondo - il che non è abbastanza per un gioco sportivo veloce.

Fortunatamente, sembra che Visual Concepts abbia avuto il tempo necessario per lavorare con il nuovo hardware Nintendo quest'anno, dato che l'esperienza sembra destinata a essere significativamente più piacevole questa volta. Il team ha ora annunciato che la modalità Performance su Switch 2 offrirà anche il basket a 60 fotogrammi al secondo, proprio come sulle altre piattaforme:

"NBA 2K27 gira a 60 FPS su Switch 2, in modalità Prestazioni. Questo significa la stessa sensazione fluida e reattiva che si ottiene su tutte le altre piattaforme, sia che tu sia in dock che in modalità portatile."

Abbiamo anche un trailer di gameplay da condividere (anche se contiene pochissimo gameplay, se non nessuno) della versione Switch 2, che potete trovare qui sotto. Una recensione è in arrivo.