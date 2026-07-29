NBA 2K27 promette un gameplay migliorato, MyPlayer, MyTeam, MyCareer e MyNBA

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Seguendo gli annunci di copertina e data di lancio per NBA 2K27, ora è stato condiviso un trailer ufficiale di gameplay, che illustra i miglioramenti che lo sviluppatore Visual Concepts ha in serbo per il progetto.

A differenza degli anni precedenti, per NBA 2K27, tutte le nuove informazioni relative al titolo sono state condivise in un unico colpo rapido, il che significa che c'è una gamma piuttosto ampia di dettagli da esaminare. Ci è stato detto che ci saranno approfondite esplorazioni di ogni miglioramento a metà agosto, quando il 18 agosto si conderà un programma Preseason Breakdown, ma per il momento sappiamo quanto segue.

Sul fronte del gameplay, si prevede che i concorsi di tiri AI più intelligenti garantiscano una "esperienza di gioco più equilibrata e più gratificante". Questo sarà poi rafforzato da un indicatore di schiacciate migliorato per aggiungere un "nuovo livello di abilità alla conclusione al ferro."

Oltre a questo, per MyPlayer aspettati nuove medaglie (19 in totale) che ti permettano di definire ulteriormente il tuo personaggio, mentre i Cap Breaker torneranno per influenzare ulteriormente le statistiche del tuo personaggio.

MyTeam avrà una casa d'aste multipiattaforma e transazioni con carte più rapide, mentre MyNBA tornerà "alle basi " includendo il secondo apron nelle nuove opzioni di CBA e clausola di no-trade per i free agent, oltre ad altre funzionalità promesse dalla community.

Per quanto riguarda MyTeam, l'ambiente viene migliorato per garantire che la Città sia più accessibile e centralizzata, oltre ad avere una nuova estetica notturna e al neon. Anche Rucker Park ("la mecca del basket di strada") arriverà alla partita così i giocatori potranno scendere sul campo di New York City e persino vivere una storia preludio dedicata nella location chiamata Fire & Concrete.

Ci viene detto che ci sono altri cambiamenti e miglioramenti promessi, ma che saranno condivisi il 18 agosto, quando avverrà la presentazione completa di NBA 2K27.