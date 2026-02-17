NBA All-Star Game ha attirato il più grande pubblico All-Star dal 2011, quasi raddoppiando gli spettatori del 2025

HQ

La partita NBA All-Star (o partite, dato che ci furono quattro partite da 12 minuti) di domenica fu considerata un grande successo, rispetto alle edizioni precedenti, con partite più emozionanti e competitive in cui i migliori giocatori della lega furono suddivisi in tre squadre (USA Stars, USA Stripes e World), portando a risultati molto combattuti (37-35, 48-45, 42-40) tranne la finale terminata 47-21). Comunque un'amichevole, ma ogni squadra era desiderosa di vincere e competere a un livello molto alto, e i tifosi si divertivano, sia quelli che guardavano a Los Angeles che quelli in casa.

Secondo dati preliminari di Nielsen, la trasmissione televisiva ha attirato 8,8 milioni di spettatori, combinando spettatori di NBC, Peacock e Telemundo, il miglior pubblico dal 2011. È quasi il doppio (un aumento dell'87%) rispetto a quanto l'All-Star ha guadagnato l'anno scorso su ABC, con 4,7 milioni di spettatori, e ha raggiunto un picco di 9,8 milioni nella partita USA Stripes vs. World.

Per la prima volta dal 2002, NBC aveva i diritti per l'NBA All-Star, e questo si integrava perfettamente nella programmazione in prima serata, dopo una giornata intera di copertura dei Giochi Olimpici Invernali a Milano-Cortina, in cui gli USA hanno vinto 19 medaglie, incluse sei oro.