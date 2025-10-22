NBA Opening Night: l'MVP Shai Gilgeous-Alexander chiave nella prima vittoria per l'Oklahoma dopo due tempi supplementari

HQ

L'NBA è iniziata ieri sera, con l'Opening Night che ha visto protagonisti i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, contro gli Houston Rockets, e i popolari Los Angeles Lakers contro Golden State Warriors. I Thunder vincono la loro prima partita, ma non è facile: ci sono due tempi supplementari in un match 125-124, dove Shai Gilgeous-Alexander, MVP della scorsa stagione, si rivela decisivo: il playmaker segna i punti del pareggio per forzare il primo overtime, e poi costringe Kevin Durant di Houston a un fallo trasformato nel 125-124 a 2,3 secondi dalla fine.

Gilgeous-Alexander, tuttavia, è diventato veramente d'impatto solo alla fine della partita. Ha giocato 47 minuti, più di chiunque altro, e ha segnato 35 punti, ma 24 di questi sono arrivati nel quarto quarto e nei tempi supplementari.

Il talento individuale non basta, come dimostrato nell'altra partita: dopo una serie di sconfitte pre-campionato, i Los Angeles Lakers hanno perso 109-119 contro i Golden State Warriors, anche con Luka Doncic che ha segnato 43 punti, ma soli in una squadra ancora senza l'infortunato LeBron James. Nel frattempo, nella squadra di San Francisco, Jimmy Butler III e Stephen Curry si divisero il compito di portare la squadra alla vittoria.

Sei interessato all'NBA? Ricorda che quest'anno alcune partite saranno trasmesse in diretta su Amazon Prime Video senza costi aggiuntivi.