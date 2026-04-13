NBA su Amazon Prime Video: quali partite dei play-in e dei play-off sono incluse nell'abbonamento Prime

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I play-off NBA iniziano questa settimana con i play-in da martedì 14 a venerdì 17 aprile, seguiti dai play-off sabato. E quest'anno, la NBA ha esteso ulteriormente i diritti televisivi, beneficiando gli spettatori internazionali poiché molte partite sono state incluse su Amazon Prime Video, e non solo negli Stati Uniti, ma in molti paesi diversi, tra cui Messico, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Irlanda

Quest'anno, 87 partite di stagione regolare sono state trasmesse su Prime Video. E la buona notizia è che i play-in di questa settimana saranno esclusivi per Prime Video, con i seguenti giochi:



Charlotte Hornets (9) vs. Miami Heat (10): 15 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Phoenix Suns (7) vs. Portland Trail Blazers (8): 15 aprile, 16:00 CEST, 3:00 BST



Philadelphia 76ers (7) vs. Orlando Magic (8): 16 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) vs. Golden State Warriors (10): 16 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Ultima Conferenza Occidentale: 18 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Ultima Eastern Conference: 18 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Successivamente, Prime Video trasmetterà anche un terzo delle partite del primo e secondo turno dei play-off (primo turno e semifinali di Conference). Prime Video trasmetterà anche una delle finali di Conference in anni alterni, ma non nel 2026.

Il resto delle partite, incluse le finali NBA, sono divisi tra altri broadcast, variando da paese a paese, ma se vuoi il pacchetto completo, il modo migliore è l'abbonamento NBA League Pass. È disponibile negli Stati Uniti, Australia, Austria, Germania, Brasile, Messico, Francia, Spagna, India, Regno Unito, Italia, Polonia, Cile, Colombia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Giappone, Finlandia e Nuova Zelanda

NBA League Pass costa 15,99 euro al mese (piano regolare), 19,99 euro (premium). La buona notizia è che Amazon Prime Video fungerà da hub dove potrai accedere a ogni abbonamento (ad esempio, DAZN in Spagna e League Pass).