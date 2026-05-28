NBA The Run avrà una beta aperta questo sabato

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Mancano solo un paio di settimane al debutto di Play by Play Studios la sua variante 3v3 di basket digitale, dato che NBA The Run debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 9 giugno. Ma prima di questo arrivo, lo sviluppatore ha appena confermato che i giocatori potranno provare direttamente il progetto prima del previsto, poiché è stata rivelata una beta aperta.

La beta aperta si terrà questo sabato, 30 maggio, tra le 18:00 BST/19:00 CEST e le 14:00 BST/15:00 CEST del 31 maggio. Non sarà necessario alcun iscrizione o codice per accedere alla beta, perché puoi semplicemente scaricare il gioco e giocarlo come preferisci.

Per quanto riguarda ciò che offrirà la beta aperta ai giocatori, ci saranno entrambe le opzioni di giocare nelle Knockout Squads da soli o in una squadra di tre, con una selezione di nomi importanti tra cui Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, LaMelo Ball, Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Davis, Luka Dončić, Kevin Durant, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ja Morant e Victor Wembanyama.

Ci saranno poi modi per usare schiacciate e trucchi avanzati, oltre a mosse aggiuntive che potranno essere eseguite per aggiungere un tocco di stile al basket streetball offerto nel progetto.

Farai le prove NBA The Run questo weekend?