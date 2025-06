Ncuti Gatwa si rigenera in Billie Piper per rivelare il 16° Dottore

HQ

Billie Piper ha fatto il suo ritorno a Doctor Who, ma non come si potrebbe pensare. Durante il fine settimana, il finale dell'ultima stagione di Doctor Who ha visto la fine della corsa di Ncuti Gatwa nei panni dell'iconico personaggio televisivo britannico.

Come ogni fan di Doctor Who sa, però, un Dottore che esce dallo show significa che c'è spazio per un altro per entrare attraverso la rigenerazione. Proprio come l'uscita di Jodie Whittaker ha portato al ritorno di un ex beniamino dei fan, così ha fatto Gatwa.

Il ritorno di Billie Piper è stato accolto con gioia da alcuni fan e confusione da altri. "Resta da vedere come e perché lei [Billie Piper] sia tornata... ", ha detto la BBC tramite un comunicato stampa. "Non è un segreto quanto ami questo show, e ho sempre detto che mi piacerebbe tornare nel Whoniverse dato che ho alcuni dei miei ricordi più belli lì, quindi avere l'opportunità di fare un passo indietro su quel Tardis ancora una volta è stato qualcosa che non potevo rifiutare, ma chi, come, perché e quando, dovrai solo aspettare e vedere", ha aggiunto la stessa Piper.

Piper si è unito a Doctor Who nel 2005, insieme al revival della serie. Ha lavorato come compagna del nono e decimo Dottore prima di lasciare lo show nel 2010.

