nDreams sta chiudendo due studi con 78 posti di lavoro previsti da tagliare

HQ

Sembra che stiamo tornando a una tendenza in cui licenziamenti e chiusure di studi stanno tornando alla norma. Il creatore di MindsEye, Build a Rocket Boy, ha annunciato i tagli di posti di lavoro all'inizio di questa settimana e, allo stesso modo, gran parte dello sviluppatore di Highguard, Wildlight Entertainment, è stata eliminata. L'ultimo in questo genere ha ora un impatto sul mondo della realtà virtuale, poiché lo sviluppatore nDreams sta chiudendo gli studi e licenziando dipendenti.

In una dichiarazione su LinkedIn, nDreams ha rivelato che sta chiudendo il suo studio Near Light con sede a Brighton e il suo Compass con sede a Farnborough, il che significa che lo specialista britannico in realtà virtuale sarà presto molto più limitato, con tutte le sue uova collocate nel suo studio principale di Elevation.

Questa decisione comporterà la taglia di 78 posti di lavoro, con circa 120 dipendenti che verranno trattenuti per continuare a lavorare su progetti presso Elevation, la maggior parte di questi progetti non annunciati.

La dichiarazione di nDreams spiega: "Nonostante ogni sforzo per rendere la nostra struttura esistente un successo e evitare questo risultato, il mercato dei giochi VR rimane impegnativo, rendendo necessari ulteriori cambiamenti per garantire un futuro commercialmente sostenibile e sostenibile."

Questo segue anche una dichiarazione che afferma: "Al centro del business ristrutturato ci sarà Elevation, che attualmente conta circa 120 dipendenti impegnati in progetti non annunciati. nDreams manterrà anche un gruppo snello dedicato alla XR R&D. Insieme rimarremo concentrati sulla realizzazione di giochi VR e XR di livello mondiale."

Infine, nDreams osserva: "Siamo impegnati a esplorare ogni opzione per trattenere i talenti e ora entreremo in un processo di consultazione collettiva con le persone colpite da queste proposte. Riconosciamo che questo sarà stressante e impegnativo per tutti gli interessati e offriremo supporto durante tutto il processo."