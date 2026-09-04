Né Naughty Dog né Neil Druckmann sono stati coinvolti in The Last of Us: Stagione 3

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Uno dei motivi per cui la serie The Last of Us è diventata così incredibilmente acclamata e di successo, sia secondo gli spettatori abituali che i fan dei giochi, è spesso considerato il fatto che i creatori, Naughty Dog e Neil Druckmann, fossero coinvolti nella produzione. Ora stiamo aspettando la terza stagione, attualmente in produzione, ma un recente annuncio ha lasciato i fan preoccupati per la qualità futura dello show.

Quando recentemente a Druckmann è stato chiesto in un'intervista al Washington Post come stavano andando i lavori sulla serie, ha risposto:

"Non sono stato coinvolto nella definizione della direzione creativa di questa stagione, e Naughty Dog non ha avuto un ruolo creativo nella direzione di questa stagione. Quindi, personalmente, non posso parlare di come sta procedendo la produzione."

Aggiunge però che è ancora la serie di giochi di Naughty Dog e che apparentemente hanno intenzione di farne di più in futuro:

"Ci sono un paio di progetti in corso di cui, quando sarà il momento giusto, sono molto entusiasta di parlare."

Possiamo solo ipotizzare su cosa possano essere, ma il progetto più recente di grande importanza di The Last of Us è stato The Last of Us Online, che è stato accantonato quando era completato all'80%. Questo significa che forse non dovremmo dare nulla per scontato, anche se un potenziale terzo capitolo sarebbe sicuramente gradito.