Né Wario né Luigi's Mansion: Kirby and the World Beyond è un gioco open-world e completa il Nintendo Direct

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Kirby e la Terra Dimenticata segnò il grande salto nel 3D per la serie di Masahiro Sakurai e HAL Laboratory - una delle ultime nel catalogo Nintendo a fare questo salto, ma fu un successo clamoroso. Ora, con la potenza aggiuntiva della Nintendo Switch 2, il team si avventura in un vasto mondo da esplorare liberamente.

Si chiama Kirby and the World Beyond e sarà disponibile nella primavera 2027, quando il franchise festeggerà il suo 35° anniversario. Si sa poco altro sul gioco, anche se il primo trailer mostra come la palla rosa più carina dei videogiochi usi le sue capacità di copia e il movimento per muoversi nei prati tipici dei primi livelli.

Per quanto riguarda la storia, sembra che l'unico sopravvissuto dell'ultimo gioco di Smash Bros. si imbatta fortunatamente in una spada magica mentre combina marachelle con il re Dedede, e un personaggio fatabile che potrebbe benissimo venire direttamente dalla Terra Dimenticata lo inviti a seminare il caos sul palco con l'arma magica, persino spaccando le lacune nel mondo...

I fan l'hanno già battezzata 'Kirby of the Wild' o 'Kirby Odyssey'. Cosa ne pensate?