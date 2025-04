NECA svela l'ultima action figure di Shredder della serie Teenage Mutant Ninja Turtles

HQ

NECA ha lanciato il suo nuovo Ultimate Shredder, una figura in scala da 7 pollici che include più immagini e informazioni dettagliate, riporta Geek Tyrant.

Basato sulla classica serie di cartoni animati degli anni '80 Teenage Mutant Ninja Turtles, The Shredder è ora presentato in una nuovissima scultura! Questa action figure da 7 pollici del terrificante leader del Ultimate Foot Clan include teste e mani intercambiabili, nonché accessori ispirati a episodi specifici. Viene fornito in una scatola finestrata ispirata alle VHS di facile utilizzo con una parte anteriore apribile: un must per collezionisti e fan!