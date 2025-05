Neighbors: Suburban Warfare (Accesso anticipato)

HQ

Come sarebbe la vita senza il vicino che sfoggia la sua auto costosa e la sua nuova piscina di lusso? Con un cenno secco e un sorriso falso, in fondo vuoi distruggere tutto. È una coincidenza divertente che io lo menzioni perché è esattamente ciò di cui si tratta Neighbors: Suburban Warfare in poche parole. Ma non finisce qui, ovviamente demoliremo anche l'arredamento di quella casa, che si tratti della TV, del forno e della lavatrice per vincere la battaglia e rivendicare il dominio sulla strada.

Il gioco da Invisible Walls è attualmente in accesso anticipato il Steam e quindi anche questa recensione si basa su una versione del gioco in fase di sviluppo. Ci sono state promesse molte più modalità di gioco, personaggi e nuove armi folli in futuro, ma allo stato attuale quello che abbiamo è un gioco multiplayer in cui ogni squadra è composta da quattro giocatori e l'obiettivo principale è entrare nel giardino del vicino, entrare nella loro casa e distruggere un minimo di quattro oggetti per vincere la partita. Può sembrare semplice, ma non lo è, ed è caotico dall'inizio alla fine con un sapore slapstick insolitamente contorto. Fedele al genere, abbiamo una galleria di personaggi di combattenti tra cui scegliere, in cui ogni vicino ha un'abilità unica e tratti diversi insieme a un'arma specifica per classe, con alcuni che si prestano più all'attacco e altri alla difesa.

Nella versione che ho testato, ci sono otto vicini tra cui scegliere; Kevin, con la sua fionda e il suo gancio per anatre, provoca guai e può aggirare le fortezze come nessun altro; Doreen è una signora anziana ed ex pugile che può crescere di dimensioni grazie ad abilità speciali e sfrecciare in avanti e distribuire montanti; Louie, che ama i fuochi d'artificio, può far esplodere cariche esplosive telecomandate o lanciare petardi che abbagliano l'avversario; P.A., che indossa un costume da circo, si rotola in un cannone ma può anche lanciarsi in aria e colpire il suolo come una cometa per infliggere danni ad area; L'innocente Mary-Jean è specializzata in furtività e può aprire porte o rivelare posizioni nemiche tramite radar; Chad ha sia i bicipiti che un grembiule mentre brandisce un aspirapolvere in combattimento ravvicinato quando non sta cambiando direzione e sparando con esso; Il nonno è un vecchio con cappello e bretelle che può fasciare i suoi compagni di squadra ma anche rianimarli quando cadono in battaglia; Kim, in tuta da motociclista, può sia lanciare la sua chiave inglese come arma ma anche riparare la casa, oltre a costruire una torre fatta in casa che infligge danni. Le abilità speciali del vicino possono essere usate solo con parsimonia con un timer associato e tutti i personaggi possono essere livellati per sbloccare nuovi vantaggi e skin.

Mi sono presto identificato come Kevin, un personaggio ispirato a Home Alone e Dennis the Menace, che corrispondeva al mio stile di gioco e a quanto fossi fastidioso da bambino. Un personaggio più piccolo che corre in giro come una donnola e può superare qualsiasi ostacolo. Prima dell'inizio del gioco, la squadra può scegliere la propria casa, con diversi ingressi e planimetrie. Una volta iniziata la partita, tutti fanno del loro meglio per raccogliere denaro per se stessi mettendo fuori combattimento gli avversari, ma allo stesso tempo, attraverso lo spirito di squadra, dirigendosi verso specifiche scatole di risorse in luoghi neutrali al di fuori delle case dove i contenuti vengono utilizzati per acquistare potenziamenti sul terreno di casa, consentendo alla squadra di acquistare opzioni di attacco e difesa più avanzate, Il che di solito significa che entrambe le squadre si precipitano direttamente verso le caselle delle risorse sulla mappa. La scatola deve essere distrutta e il contenuto riportato alla base, ma possono anche essere gettati in giro.

Chi non ha mai sognato di colpire ripetutamente il proprio vicino con un mattarello?

Gli strumenti specifici devono essere acquistati dal negozio per iniziare a demolire la recinzione e la casa del vicino, ci sono diversi livelli di oggetti che sono diversamente efficaci. Un martello o una sega non danneggeranno la proprietà del vicino tanto quanto una mazza o un martello pneumatico. Allo stesso tempo, la squadra deve difendere la propria proprietà e acquistare barricate da posizionare sopra cancelli e finestre, o recinzioni elettrificate, trappole per orsi, torrette che sparano palle da baseball o tavole rimbalzanti che gettano il vicino nel bosco. Al momento si tratta di un modello e di un gameplay abbastanza semplici, ma crea una dinamica costante di attacco e difesa contro la squadra vicina, mentre bisogna fare attenzione a una serie variabile di trappole e vicini arrabbiati mentre si cerca di fare incursioni. Il gioco presenta anche brevi pause in cui il giorno si trasforma in notte, consentendo al vicinato di riprendersi, riparare i danni, elaborare strategie, impostare nuove difese e sfogliare le armi nel negozio per rimetterti in piedi. Se tenti di utilizzare questo periodo per avere un salto sull'opposizione, c'è un piccolo carlino che uccide istantaneamente chiunque attacchi mentre sorveglia il cortile durante questa breve notte, quindi dovresti aspettare fino all'alba prima di provare a sfrattare di nuovo il vicino.

Attaccare il mio prossimo dall'altra parte della strada con un gabbiano telecomandato è divertente come sembra.

Naturalmente, il vero divertimento arriva quando aggiorni il tuo negozio e puoi acquistare i marchingegni più folli che vengono consegnati per procura e gettati nel tuo complotto, dove tu o il tuo compagno di gioco potete raccogliere l'arma speciale. Uno dei miei preferiti è il Seagull-130 Gunbird, che prende in giro la classica serie di uccisioni da Call of Duty. Si erige un piccolo tavolo di controllo e si controlla a distanza un gabbiano alimentato con lassativo che spruzza cacca ad alta velocità come spari o uova come bombe. Puoi anche attivare un furgone chiamato Drive By che piomba e investe l'intera squadra nemica mentre esegue ripetute ciambelle.

L'approccio giocoso e spensierato e rivale al gioco è difficile da non apprezzare, e i vicini tra cui scegliere ti permettono di trovare un preferito personale o di variare il tuo ruolo e stile di gioco. Il design respira Team Fortress 2 e Cartoon Network nello stile degli anni '60 in cui il gioco utilizza Unreal Engine, che sembra fantastico. Tuttavia, oggi mancano sia i livelli che le modalità di gioco, anche se le partite che si giocano sono intense in termini di design, layout e armi assurde. Aiuta se riesci a comunicare, ma il gioco è abbastanza intelligente da avvisarti costantemente di ciò che sta accadendo, sia quando la tua squadra è entrata nella casa vicina, sia quando la tua casa è sotto attacco. Vedere l'ambizione completa del gioco quando il contenuto non è finalizzato è difficile, ma finora sono riusciti a creare un'esperienza che si distingue per tono e design dai titoli concorrenti. Sarà divertente vedere come lo sviluppatore progredisce nella sua strana ma comica esperienza quattro contro quattro che posso comunque consigliare già oggi per un passaggio dall'ordinario.