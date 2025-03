Neighbors: Suburban Warfare verrà lanciato in accesso anticipato il 17 aprile

L'ultimo titolo multiplayer di Invisible Walls Neighbors: Suburban Warfare, ha ora una data di uscita in accesso anticipato. Dal 17 aprile, potrai acquistare il gioco su PC e iniziare a colpire i tuoi vicini e le loro belle case, facendoli a pezzi nella speranza che non facciano lo stesso con te.

La violenza stravagante e cartoonesca e gli aggeggi che sembrano presi direttamente dai Looney Tunes e da Mamma ho perso l'aereo si trovano in abbondanza in Neighbors: Suburban Warfare, come puoi vedere nel trailer qui sotto. Puoi scegliere tra otto vicini giocabili, tra cui una dolce vecchia signora che scambia i suoi guanti da forno con guantoni da boxe e un uomo che può sparare da solo da un cannone.

Se vuoi provare il gioco prima di acquistarlo, allora al Future Games Show di stasera, Invisible Walls ha anche rivelato una beta aperta, che durerà da stasera fino al 24 marzo. Se volete saperne di più sulle nostre impressioni, abbiamo avuto modo di giocare al gioco qualche settimana fa e abbiamo condiviso i nostri pensieri qui.