Neil Druckmann anticipa ancora The Last of Us: "Ci sono un paio di progetti in lavorazione"

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Il capo dello studio Naughty Dog e co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, vuole farci sapere che lo studio non ha ancora finito con la serie. Nonostante non sia stato presentato un nuovo gioco da più di sei anni, e Naughty Dog sia salito tra le stelle con il suo gioco Intergalattico, Druckmann mantiene saldo che ci sono progetti in corso.

Parlando con il Washington Post sullo stato della scrittura moderna per videogiochi, Druckmann ha aggiunto un paio di parole su come The Last of Us stia concludendo la sua serie TV con la terza stagione, ma che ci sarà ancora molto da vedere dai giochi del franchise. "È importante per noi sottolineare che, in quanto creatore dei giochi, Naughty Dog è ancora il custode di questa IP e, anche se questo potrebbe essere la fine di questo adattamento, non abbiamo ancora finito The Last of Us. Ci sono un paio di progetti in lavorazione di cui, quando sarà il momento giusto, sono molto entusiasta di parlare," ha detto.

Al momento, l'attenzione è rivolta al già citato Intergalactic: The Heretic Prophet. Si spera che il gioco possa fissare una data di lancio per il 2027, ma al momento della stesura nulla è stato confermato. Anche se questa voce si rivelasse vera, probabilmente passeranno comunque anni prima di scoprire cosa ci aspetta The Last of Us.