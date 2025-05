Neil Druckmann commenta il lutto nel terzo episodio di The Last of Us

HQ

Spoiler per quelli di voi che non hanno giocato a The Last of Us, guardato gli ultimi episodi della serie o vissuto sotto una roccia negli ultimi anni. Quindi procedi a tuo rischio e pericolo.

Per il resto di voi, che ovviamente sapevano cosa sarebbe successo nell'adattamento HBO di The Last of Us, la morte di Joel (beh, è stato assassinato) è stata qualcosa che sembrava ancora molto diverso da come accade nel gioco. In The Last of Us Part II, la scena è brutale e avviene rapidamente. Lascia poco tempo per elaborare ciò che è realmente accaduto prima di essere costretto ad andare avanti, e questo è esattamente ciò che Druckman e Mazin volevano cambiare nella serie.

"Nel gioco dopo la morte di Joel, poiché le meccaniche del gioco sono molto orientate all'azione, il periodo di lutto è relativamente breve. Qui, possiamo prendere quasi un intero episodio e sentire davvero la perdita di questo personaggio".

Volevano dare a Joel un finale più dignitoso ed emotivo e in un'intervista Druckman ha spiegato come il formato consenta un approccio diverso rispetto al gioco e la sua natura più incentrata sull'azione. La morte di Joel colpisce ben più della sola Ellie e a questo viene concesso più spazio nel terzo episodio, che è più o meno interamente dedicato a mostrare le conseguenze. Compreso il modo in cui il fratello di Joel, Tommy, si comporta con il corpo.

Mazin ha detto che ritenevano importante mostrare come l'intera comunità sia colpita dalla morte di Joel, non solo i personaggi principali.

"A volte ho un problema nelle serie televisive in cui un personaggio a cui teniamo perde qualcuno in una battaglia in cui molte persone perdono altre persone. Anche quelle persone contano".