Neil Druckmann: "Credo che Joel avesse ragione" nel salvare Ellie

Iniziamo col dire che ci saranno spoiler dal primo The Last of Us qui, quindi se non l'avete giocato o guardato la prima stagione della serie TV, ma avete intenzione di farlo, leggete invece qualcos'altro.

Così... detto questo, si è parlato molto del fatto che Joel avesse ragione a salvare Ellie, anche se ha accettato di permettere a un team di scienziati Firefly di usare il suo corpo unico per sviluppare un vaccino che potrebbe salvare l'umanità dal cordyceps. La mossa di Joel ha permesso a Ellie di sopravvivere, ma non ha portato a una cura per milioni di persone in un mondo devastato.

Una persona che si schiera chiaramente con Joel è il creatore della serie Neil Druckmann. In un'intervista a IGN, l'argomento scivola proprio su questo, e dice:

"Credo che Joel avesse ragione. Se fossi al posto di Joel, spero di essere in grado di fare quello che ha fatto lui per salvare mia figlia".

Anche il creatore dello show, Craig Mazin, era presente durante l'intervista, e ha anche espresso il suo sostegno alla decisione di Joel:

"È così interessante, perché penso che se fossi stato nella posizione di Joel, probabilmente avrei fatto quello che ha fatto lui. Ma mi piace pensare che non lo farei".

Anche se questi due signori sono ora intervenuti, supponiamo che il dibattito continuerà a infuriare. Che ne pensate?