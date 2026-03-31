Neil Druckmann rivela sketch originali di Joel ed Ellie, anticipa cosa ci aspetta per The Last of Us

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Mentre la cutscene iniziale di The Last of Us ci ha colpito in pieno senso fin dal 2013, le origini del gioco risalgono molto, molto più indietro al passato. Rivelato da Neil Druckmann, il regista di The Last of Us e del suo sequel, il gioco di successo è stato concepito per la prima volta nel 2003.

Druckmann trovò alcuni vecchi schizzi e li pubblicò sulla sua pagina Instagram, mostrando uno sguardo molto precoce sui personaggi che sarebbero diventati Joel ed Ellie. Nel primo sketch, entrambi sembrano molto più giovani, con Joel che sembra avere poco più di vent'anni o addirittura tardi adolescenti. Il secondo sketch forse rappresenta uno sguardo migliore sui personaggi che avremmo visto e interpretato in seguito, ma ci sono comunque molte differenze facili da individuare.

"Oggi sto svuotando il garage e mi sono imbattuto nei miei schizzi originali del 2003 per una presentazione di gioco su un uomo, la sua figlia surrogata e un viaggio attraverso un'America distrutta. È stato un viaggio pazzesco. Grato per ogni parte, specialmente per le poche tappe che restano sulla strada davanti a sé," ha scritto Druckmann su Instagram.

Quella parte della "strada davanti a te" fa credere ai fan che Druckmann stia praticamente confermando altri progetti in arrivo per The Last of Us. Si crede che la storia di Ellie un giorno avrà una fine in The Last of Us: Part III, ma se ci sarà una, dovrà uscire dopo Intergalactic: The Heretic Prophet, il prossimo gioco di Naughty Dog.