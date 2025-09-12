Neil Druckmann su Intergalactic: The Heretic Prophet: È "il gioco più ambizioso che abbiamo mai realizzato"

HQ

Sono passati anni da quando Naughty Dog ha lanciato un nuovo gioco, poiché gli ultimi anni sono stati definiti da remake, remaster e riedizioni. Il prossimo titolo previsto per lo sviluppatore è Intergalactic: The Heretic Prophet, un gioco che è in sviluppo attivo ma di cui non sappiamo ancora quando aspettarci il suo arrivo.

Ora, parlando con Variety, il capo della Naughty Dog Neil Druckmann ha commentato il gioco e ha rivelato alcune curiosità aggiuntive su cosa aspettarsi da esso.

"Posso dirvi che siamo nel bel mezzo di tutto questo. Ce la stiamo facendo, la stiamo giocando. Stiamo sparando a tutti i cilindri", ha detto Druckmann. "L'ho già detto, ma lo dico davvero, lo sento davvero in questo momento: è il gioco più ambizioso che abbiamo mai realizzato. È il gioco più ampio che abbiamo mai realizzato, forse il più costoso, quando lo finiremo".

Druckmann spiega anche che offrirà un'evoluzione nel gameplay e che "siamo diventati ancora più ambiziosi" rispetto a Uncharted e The Last of Us.

Aggiunge anche un po' su quando dovremmo aspettarci di vedere di più dal gioco, osservando: "Sono così ansioso di mostrarlo e parlarne perché il trailer che abbiamo mostrato non scalfisce nemmeno la superficie di ciò che questo gioco è in realtà. Ma annunciare un gioco come questo, specialmente quando si tratta di una nuova IP, specialmente quando esce da Naughty Dog, devi coordinarti con il marketing, con le pubbliche relazioni, con un gruppo di persone. Quindi sarebbe sciocco da parte mia dire quando mostreremo qualcosa in questo momento".

Per il resto, Druckmann aggiunge che dopo gli adattamenti di Uncharted e The Last of Us, sono aperti a fornire anche un adattamento di Intergalactic, ma che "questo deve essere prima di tutto un fantastico videogioco, e poi se ciò accade e abbiamo la giusta partnership, queste opportunità sarebbero grandiose".

Infine, conclude spiegando che Intergalactic essere un nuovo IP non significa che il prossimo gioco di Naughty Dog dopo il suo arrivo sarà anche un nuovo IP. Druckmann sottolinea: "Sono sicuro che se "Intergalactic" avrà successo, lo vedrete di nuovo. Se quella sarà la nostra prossima partita subito dopo, non posso dirlo, e lascio quella porta aperta. Non per essere timidi per questa particolare domanda, vogliamo vedere come ci sentiamo una volta che abbiamo finito e guardare le opzioni di fronte a noi, perché abbiamo altre idee che vorremmo esplorare".